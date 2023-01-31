İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2023 Salı / 8 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8214
  • EURO
    20,3852
  • ALTIN
    1152.52
  • BIST100
    5086.75
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Altılı Masa'nın '5 GB ücretsiz internet' vaadi... Göksu: O kadar toplantıdan bu mu çıkmış?
Politika

Altılı Masa'nın '5 GB ücretsiz internet' vaadi... Göksu: O kadar toplantıdan bu mu çıkmış?

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, mutabakat metnini açıklayan Altılı Masa'nın 'gençlere 5 GB internet' vaadini eleştirdi. Göksu, 'O kadar toplantıdan bu mu çıkmış. Esenler'de gençlerimize haftada 2 GB, ayda 8 GB internet hediye etmeye başlayalı aylar oldu. Hep dediğimiz gibi onlar konuşur, AK Parti yapar.' dedi.

31 Ocak 2023 Salı 14:15 - Güncelleme:
Altılı Masa'nın '5 GB ücretsiz internet' vaadi... Göksu: O kadar toplantıdan bu mu çıkmış?
ABONE OL

Altılı Masa'nın liderleri geçtiğimiz gün Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı düzenledi. Ortak mutabakat metninde açıklanan bazı maddeler tepkilere yol açtı.

Mutabakat metninde FETÖ'cülere göreve dönüş sözü verilirken yerel yönetimde kayyumun yasaklanacağı açıklandı. Şehir hastanelerini kaldıracağını ifade eden Altılı Masa liderleri, parti kapatmanın Meclis'e tabi olacağını söyledi.

GENÇLERE 5 GB İNTERNET VAADİ

Altılı Masa'nın açıkladığı metinde ayrıca, "6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilere ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim hizmeti sağlayacağız" ifadesi kullanıldı.

GÖKSU'DAN CEVAP: BİZ BAŞLAYALI AYLAR OLDU

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefetin mutabakat metnini eleştirdi. "O kadar toplantıdan bu mu çıkmış" diye soran Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"Esenler'de gençlerimize haftada 2 GB, ayda 8 GB internet hediye etmeye başlayalı aylar oldu. Hep dediğimiz gibi:

Onlar konuşur, AK Parti yapar."

  • Altılı Masa
  • Mehmet Tevfik Göksu
  • ak parti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.