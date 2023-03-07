İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in milli iradeyi temsil etmediğini söyleyip "Noter masası" diye aşağıladığı 6'lı masaya geri dönebilmesi için şart koştuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirilmesi konusuna mutabakat metninde muğlak ifadelerle yer verilmesi tartışma konusu oldu. Kamu görevi yürüten isimlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olamayacağına dair Anayasa maddesini ihlal ettiği belirtilen Millet İttifakı mutabakat metninin 12'inci maddesiyle ilgili 6'lı masadan itiraf geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Deva Partisi'nin hukukçu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İmamoğlu ile Yavaş'ın halihazırdaki görevleriyle birlikte cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilemeyeceğini itiraf etti. CHP'li Özgür Özel, Anayasal pürüz nedeniyle İmamoğlu-Yavaş maddesinin muğlak ifadelerle yazıldığını belirtirken, Deva Parti'li Mehmet Emin Ekmen, net ifadeyle, "İki görevi birlikte yürütmeleri mümkün değil" dedi.

ANAYASAL SORUN OLMASIN DİYE...

Habertürk TV'ye konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu iki değerli belediye başkanımızın bundan sonraki süreçte Türkiye'nin ikinci yüzyıla başladığı süreçte çok önemli yönetimsel katkıları olacağını bilmeliler. 'Bu madde niye dikkatli yazıldı' diye soruyorsunuz. Bu madde çok özensiz yazılabilirdi. /.../ Bizim arkadaşlarımız Anayasa ile ilgili bir sorun olmasın veya herhangi bir şüphe akla gelmesin diye düşünülerek özenli, dikkatli ve tartışma yaratmayacak bir şekilde kaleme aldı. Yoksa elbette şunu söyleyebilirlerdi: 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirileceklerdir' diye..." ifadelerini kullandı.

Özel, "En ufak bir şüphe varsa, 20 yıldır Anayasa'nın üzerinde tepinenlere de örnek ve nispet olsun diye özenli yazılmış bir maddedir. Tut ki şöyle oldu; yani bu maddeyle ilgili sıkıntılar dile getirildi. O zaman, ne zaman bu sıkıntı aşılacaksa o zaman. Yani tabii ki iki seçim arasında herhalde 9 aylık bir süre var. Ama 9 ay onların emeğinden, tecrübelerinden, enerjilerinden mahrum kalmak istemeyiz. Ama en kısa sürede bunu aşıp iki değerli başkanımızı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak göreve getirmek isteriz." sözlerini sarf etti.

MÜMKÜN DEĞİL

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Emin Ekmen, şunları dile getirdi:

"Belediye başkanlarını sürece nasıl dahil edeceğimiz önemli bir konuydu. Anayasamız var. Yasamız var. 9 ay sonra yapılacak seçimler var. Hangi aşamada nasıl sürece dahil olacakları önemli. Mevcut sistemde iki görevi birlikte yürütmeleri mümkün değil."

HUKUK DIŞI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olma formülüyle ilgili, "Anayasanın açık ihlalidir. Hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur" açıklamasını yapmıştı. Mehmet Uçum, "Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez (m.127/5). Aynı kişinin hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar" demişti.