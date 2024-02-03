Altınok'un basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Çamlıdere'de seçim çalışmalarına devam eden Altınok, AK Parti ile MHP'nin ilçe teşkilatlarını ziyaret etti, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

MHP ilçe teşkilatını ziyaretinde konuşan Altınok, çiftçilere yönelik projelerinin olduğunu, seçilmesi halinde Ankara'yı tarım başkenti yapacağını belirtti.

Turgut Altınok, "Sera şehri bir Ankara olacak. Çiftçilerimize 50 litre mazot desteği vereceğiz. Tohum desteğini 2 ila 5 ton arasına çıkaracağız. Toprak analizi yapıp nerede ne yetişebilir onları çıkaracağız. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan vereceğiz köylümüze, dağıtacağız. Hayvancılıkta Türkiye'yi besleyen bir Ankara olacak. Vatandaşımız tereyağını, sütünü, peynirini uygun fiyata doğal ve organik olarak alacak. Milyonlarca ata tohumu dağıtacağız ve ata tohum bankası kuracağız. İlkokuldaki çocuklar kendi ürettiğimiz sütü içecek." ifadelerini kullandı.

- "CHP'Lİ TUNCELİ BELEDİYESİNE CENAZE ARABASI VERDİK"



Çamlıdere esnafını ziyaretinin ardından AK Parti'nin Kızılcahamam'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapan Altınok, seçilmesi halinde ücreti 20 lira olan ABB bünyesindeki Soğuksu Milli Parkı'na girişlerin ücretsiz olacağını bildirdi.

ABB'nin Kızılcahamam Belediyesine tahsis edilen 4 hizmet aracını geri çektiğini öne süren Altınok, partizanlık yapılarak araçların geri çekildiğini iddia etti.

Kendisinden destek isteyen belediyelere parti ayrımı yapmadan hizmet verdiğini anlatan Altınok, şunları kaydetti:

"Bana Tunceli Belediye Başkanı geldi ve 'Başkan'ım ben Tunceli Belediye Başkanı'yım ve Cumhuriyet Halk Partiliyim, cenaze arabam yok. Bize bir cenaze arabası verir misin?' dedi. Ben de 'Başkan'ım insanlığın, hizmetin partisi yoktur.' dedim. Belediye Meclisimizden karar aldık. Cumhuriyet Halk Partili Tunceli Belediyesine cenaze arabası verdik. Bakınız bunlar belgeli. (Mansur Yavaş) Sen de Ankara'da tutuyorsun Kızılcahamam Belediyesine verilen araçları çekiyorsun."