Altun: HDP ile ittifak kuranlar bu görüntüler karşısında ne diyecek?

AA 24 Ocak 2021 Pazar 11:36 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 12:26

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Anneleri'nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı? Bir kere daha görüyoruz ki HDP DEMEK, PKK DEMEKTİR! HDP ile ittifak kuranlar bu görüntüler karşısında ne diyecek? Maalesef yine susacak, cürümlerine devam edecekler!" açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, HDP Esenyurt ilçe binasına düzenlenen operasyonun görüntüsü paylaştı. Bakan Soylu, paylaştığı görüntü ile birlikte "23 Ocak 2021. Gece 23.30, Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs. Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" dedi.

Öte yandan Bakan Soylu'nun paylaştığı görüntüde, operasyonda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirildiği görüldü.

HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon

HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girdi.

Binada yapılan aramalar sonucunda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimleri, üzerinde YPJ yazılı bez flama, 1000 afiş, örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda kitap, 3 harddisk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset bulundu.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan emniyette ifade verdi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca binanın elektriğinin kaçak olduğunun tespit edilmesi üzerine BEDAŞ ekiplerince binanın elektriği kesildi. Yapılan detaylı incelemede 4 yıldır kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi.