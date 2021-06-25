25 Haziran 2021 Cuma 15:08 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 15:09

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, 'Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabileceği' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Altun, Türkiye ile Katar arasında uygulanacak olan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü'nün yalnızca silahlı kuvvetler mensuplarını karşıladığını bildirdi.

Fahrettin Altun paylaşımının devamında, "Protokole göre; Katar'daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye'deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir. Amaç tamamıyla 'askeri tıp' alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir" ifadesini kullandı.

Katar'ın haricinde 20'den fazla ülkenin askeri öğrencilerinin Türkiye'de eğitim gördüğünü hatırlatan Altun, "Katar haricinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore'nin de bulunduğu 20'den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye'de öğrenim görmektedir.

Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle karşılıklı tecrübe ve imkanlardan yararlanarak ilişkilerini daha da derinleştirmeye devam edecektir. Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz." dedi.

TURAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: BU TWEET'İN ALTINDA EZİLECEKSİN!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun manipülasyonuna tepki gösterdi. Katarlı gençlerin "Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceği" yalanı üzerinden bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Turan, "YKS'ye saatler kala attığın bu tweetin altında ezileceksin!" dedi.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Bülent Turan, Türkiye ile Katar arasında imzalanan protokolün askeri personel ve askeri öğrencileri kapsadığını ve yeni bir protokol olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"YKS'ye saatler kala attığın bu tweetin altında ezileceksin! Siyasetini, yalan dilini biz çekelim, eyvallah; ama milyonlarca gencimizin sınav öncesi moral ve motivasyonunu bozmaya hakkın yok! Protokol, iki ülke arasındaki askeri personel ile askeri öğrencileri kapsıyor ve yeni değil."