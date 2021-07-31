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Politika

Altun'dan yangınlar üzerinden algı operasyonu yapanlara sert tepki

Orman yangınları üzerinden algı operasyonlarına girişenlere tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Hem yangınla hem de bu tür sistematik dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla mücadelede devletin ilgili bütün kurumları görevinin başındadır. Açılan sahte hesapların arkasına gizlenerek milletimizi kışkırtmak isteyenler şüphesiz hukuk önünde hesap verecekler.' dedi

31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:18 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:20
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Altun, Twitter hesabından şunları yazdı:

Hepimizin içini yakan ve devletimizin tüm imkanlarıyla etkin şekilde mücadele ettiği orman yangınlarını fırsat bilen birtakım kötücül odakların özellikle sosyal medyada giriştikleri sistematik dezenformasyon, provokasyon ve algı operasyonlarının dozunu artırdığına şahit oluyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ülkemiz dünyanın sayılı itfaiye örgütlerinden birine sahiptir. Devletimiz ve ilgili kurumlarımız ilk andan itibaren tam bir seferberlik içinde yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için var gücüyle çalışmaktadır.

Orman yangınlarıyla mücadelemizi ideolojik saiklerle karalamaya çalışanlar, yalan haberlerle aynı zamanda "toplumsal fay hatlarını" tetiklemeyi amaçlıyorlar. Milletimiz bu tür sosyal medya kışkırtmalarına karşı uyanıktır ve sağduyuludur.

Hem yangınla hem de bu tür sistematik dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla mücadelede devletin ilgili bütün kurumları görevinin başındadır. Açılan sahte hesapların arkasına gizlenerek milletimizi kışkırtmak isteyenler şüphesiz hukuk önünde hesap verecekler.

Bazı medya kuruluşlarının dezenformasyon ve algı operasyonlarını yürüten "ağ"a dahil olduklarını da üzülerek görüyoruz. Reyting uğruna ya da ideolojik saiklerle yapılan yayıncılığın oluşturacağı tahribata karşı medya kurumlarımızı da sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

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