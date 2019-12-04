'Amasız fakatsız destek istiyoruz'

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi, soruları cevapladı. Erdoğan, zirvenin küresel çapta belirsizlikten ve tehditlerin özellikle çeşitlendiği uluslararası güvenliğin kırgın hale geldiği bir dönemde icra edileceğini dile getirdi. Erdoğan, Londra’da müttefiklerin, özellikle NATO’nun birlik, bütünlük ve insicamına vurgu yapmasının temel öncelikleri olduğunu aktardı.

İTTİFAK PROAKTİF OLMALI

NATO’nun Türkiye’nin güvenlik ve savunma planlamalarının merkezinde olduğunu vurgulayan Erdoğan “NATO’nun sağladığı bir güvenlik şemsiyesi bizim için önemlidir. Ancak ittifakın bir yenilenme içinde olduğu da açıktır. NATO’nun bilhassa terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı, etkin, proaktif davranması gerekir. Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO’nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Bu çerçevede müttefiklerimizden ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karşısında çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı bir duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle birlikte gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Zira güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik ruhu, NATO ittifakını ayakta tutan taşıyıcı unsurlardır. Bu ilkelerin gözetilmesi NATO’nun 2020’li yıllarda da itibarını ve güvenilirliğini sürdürmesi bakımından elzemdir. Aynı şekilde NATO’nun caydırıcılığını azaltacak, ittifakın gücüne zarar verecek popülist beyanlardan da uzak durulmalıdır. Üye ülkelerin NATO’ya alternatif aramak yerine NATO’yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz.”

KRİTİK ROLLER ÜSTLENİYORUZ

Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadele ve göç akınlarının önlenmesi bağlamında kritik roller üstlenen bir ülke olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Ülkemiz bu vasfıyla da aslında NATO’nun vazgeçilmez bir ortağıdır. Böylesine bir stratejik tabloda müttefiklerimizin bizimle sergileyecekleri samimi dayanışma, ittifakımızı zayıflatmaz tam tersine güçlendirir. Bu mesajımızı Londra’daki görüşmelerimizde müttefiklerimize açıkça verecek, terör karşısında ilkeli bir tavır göstermelerini kendilerinden isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.

AMA’SIZ FAKAT’SIZ DESTEK

Türkiye’nin NATO’ya katkılarını anlatan Erdoğan “DEAŞ ile Suriye’de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz. Bu samimi çabalarımızın karşılığını biz de müttefiklerimizden bekliyoruz. Terörle mücadelesinde ülkemize amasız, fakatsız destek verilmesini istiyoruz” dedi. “Londra toplantısı, sembolik anlamının ötesinde ittifakın 2020’li yıllara kendini uyarlamasının da ilk adımı olacaktır” ifadesini kullanan Erdoğan, “Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO’ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir. Yaptığımız katkılar, Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumunu gayet net gösteriyor. Ülkemiz ile ilgili kötü niyetli tartışmaları, nazarıdikkate almadık, almıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

BAŞKAN'A SEVGİ SELİ

Başkan Erdoğan, Londra’da konaklayacağı otele geçişinde burada yaşayan Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı. Gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile aracından inerek vatandaşların yanına gitti ve onları selamladı.