'Amasız fakatsız destek istiyoruz'
Başkan Erdoğan, terörle mücadele ve göçün önlenmesinde kritik roller üstlenen Türkiye’nin yalnız bırakıldığını söyledi: Müttefiklerimizden maruz kaldığımız saldırılara karşı çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi, soruları cevapladı. Erdoğan, zirvenin küresel çapta belirsizlikten ve tehditlerin özellikle çeşitlendiği uluslararası güvenliğin kırgın hale geldiği bir dönemde icra edileceğini dile getirdi. Erdoğan, Londra’da müttefiklerin, özellikle NATO’nun birlik, bütünlük ve insicamına vurgu yapmasının temel öncelikleri olduğunu aktardı.
İTTİFAK PROAKTİF OLMALI
NATO’nun Türkiye’nin güvenlik ve savunma planlamalarının merkezinde olduğunu vurgulayan Erdoğan “NATO’nun sağladığı bir güvenlik şemsiyesi bizim için önemlidir. Ancak ittifakın bir yenilenme içinde olduğu da açıktır. NATO’nun bilhassa terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı, etkin, proaktif davranması gerekir. Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO’nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Bu çerçevede müttefiklerimizden ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karşısında çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı bir duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle birlikte gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Zira güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik ruhu, NATO ittifakını ayakta tutan taşıyıcı unsurlardır. Bu ilkelerin gözetilmesi NATO’nun 2020’li yıllarda da itibarını ve güvenilirliğini sürdürmesi bakımından elzemdir. Aynı şekilde NATO’nun caydırıcılığını azaltacak, ittifakın gücüne zarar verecek popülist beyanlardan da uzak durulmalıdır. Üye ülkelerin NATO’ya alternatif aramak yerine NATO’yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz.”
KRİTİK ROLLER ÜSTLENİYORUZ
Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadele ve göç akınlarının önlenmesi bağlamında kritik roller üstlenen bir ülke olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Ülkemiz bu vasfıyla da aslında NATO’nun vazgeçilmez bir ortağıdır. Böylesine bir stratejik tabloda müttefiklerimizin bizimle sergileyecekleri samimi dayanışma, ittifakımızı zayıflatmaz tam tersine güçlendirir. Bu mesajımızı Londra’daki görüşmelerimizde müttefiklerimize açıkça verecek, terör karşısında ilkeli bir tavır göstermelerini kendilerinden isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.
AMA’SIZ FAKAT’SIZ DESTEK
Türkiye’nin NATO’ya katkılarını anlatan Erdoğan “DEAŞ ile Suriye’de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz. Bu samimi çabalarımızın karşılığını biz de müttefiklerimizden bekliyoruz. Terörle mücadelesinde ülkemize amasız, fakatsız destek verilmesini istiyoruz” dedi. “Londra toplantısı, sembolik anlamının ötesinde ittifakın 2020’li yıllara kendini uyarlamasının da ilk adımı olacaktır” ifadesini kullanan Erdoğan, “Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO’ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir. Yaptığımız katkılar, Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumunu gayet net gösteriyor. Ülkemiz ile ilgili kötü niyetli tartışmaları, nazarıdikkate almadık, almıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
BAŞKAN'A SEVGİ SELİ
Başkan Erdoğan, Londra’da konaklayacağı otele geçişinde burada yaşayan Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı. Gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile aracından inerek vatandaşların yanına gitti ve onları selamladı.
YUNANSİTAN'A KARŞI ADIM ATMA HAKKIMIZ SAKLI
Başkan Erdoğan, Yunanistan’ın Libya ile varılan mutabakatı NATO zirvesinde gündeme getirmesi durumunda ne yapılacağına dair soruya şu cevabı verdi: “Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma hakkımız saklıdır. Biz de adımlarımızı atarız, gereği ne ise gereğini de anında yaparız. Yunanistan Başbakanı Londra’da bizimle bir görüşme talebinde bulundu. Orada kendisiyle de görüşme zemininde bunların hepsini konuşacağız. Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs böyle bir üçlü çalışmayı yapmaları bizim Libya ile attığımız adımı asla etkilemez. Şimdi de Meclisimize gelecek, Meclisimizden de inanıyorum ki bu kahir ekseriyetle geçecektir.” Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin attığı adımların Fransa’yı ciddi manada rahatsız ettiğini belirten Erdoğan “Bizim, Libya ile yaptığımız çalışma da onları ciddi manada rahatsız ediyor olabilir. Bu konuda bunu gündeme getirmeleri halinde, ‘attığımız adım, Libya’nın, Türkiye’nin egemenlik hakkıdır, bu egemenlik hakkını biz sizinle tartışmayız’ diye kendilerine çok açıkça söyleyeceğiz. Dolayısıyla egemenlik haklarımızla doğan hakkımızı da sizinle tekrar masaya yatırmayız” dedi.
ADİL ÖKSÜZ, KARGA TULUMBA GETİRİLİR Mİ, O YARI KONU
Başkan Erdoğan FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz’ün nerede olduğuna dair soruya da “Bu haddini, kendini bilmez malum kişi bu ülkeden kaçmıştır ama tabii sürekli olarak ne yazık ki gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından da bunlar koruma altında” dedi. “Bakıyorsunuz çok farklı ülkelere, diyelim ki Belçika’ya kaçıyor orada, oradan işte Almanya’ya geçiyor Almanya’da vesaire... Şu anda ona benzer yüzlerce, binlerce FETÖ’cü terörist buralarda yaşıyor” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz, bunların hepsini adreslerini vererek istedik. Buna rağmen maalesef bu FETÖ’cü teröristleri bize bugüne kadar teslim etmediler. Edenler yok mu? Edenler de var. Onları da zaten edildiği zaman açıklamasını yapıyoruz, ama şu anda bununla ilgili böyle bir durum yok. Burada İçişleri Bakanlığımız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi o ayrı bir konu. Onu da zaman içerisinde görürüz.”
HALKIMIZIN ZEHİRLENMESİNE FIRSAT VEREMEYİZ
Başkan Erdoğan, termik santrallerle ilgili baca düzenlemesini 2,5 yıl daha erteleyen düzenlemeyi veto etmesiyle ilgili soruya “Her şeyden önce bu erteleme talebi ilk defa önümüze gelmiyor. Daha önce de bu talep geldi ve bu ertelemeler yapıldı. Ne yazık ki yüklenici firmalar buralardaki filtre çalışmalarını gerçekleştirmediler ve şimdi yeniden bir süre uzatımı talebinde bulunuyorlar” cevabını verdi. Erdoğan, havayı kirleten, insanların temiz hava solumasına fırsat vermeyen bu tür kuruluşları ilanihaye çalıştıramayacaklarının altını çizerek, şöyle konuştu:
“Siz çok daha fazla para kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. ‘2022 sonuna kadar bu işe fırsat verelim’, böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi. Çünkü bir tarafta halkım var, bir tarafta da buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar, biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden bir ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur.” Erdoğan, çevre noktasında verilen bu sözlerin tutulmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Şimdi de kendileriyle görüştüğümüzde yine bakıyorsunuz ‘işte partikül değerleri şurada, iyice düşürüldü, şöyle oldu, böyle oldu’ hala bunları konuşuyorlar. Kardeşim istediğin kadar ‘düşürdüm’ de ben şu anda halkıma bakıyorum. Halkım diyor ki ‘Biz, burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz’, iş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır. Bu noktaya şu anda süre bitmek üzereyken geldik, kendileri de buna uymadılar, uymadıkları için de benim bunu tekrar Meclise göndermekten başka zaten adil olarak hiçbir çarem olamazdı. Şimdi yapılacak olan iş Mecliste gerekli olan müzakereler, tartışmalar yapılır, bundan sonra büyük ihtimalle de bunun yolu yeniden bir ihaledir veyahut da bu bölgeye süratle bizim zaten doğalgaz noktasında bir sıkıntımız yok, hemen oraya doğalgazı getirebiliriz ve doğalgazla da buradaki enerji ihtiyacımızı gideririz. Burada tabii istihdam noktasında belki bazı sıkıntılar yaşanabilir, o ayrı bir konu. Şimdi onu istismar ediyorlar çünkü. İstihdam noktasındaki bu sıkıntıyı da çok daha farklı bir yolla inşallah ortadan kaldırırız.”
ERDOĞAN: ZİRVE GAYET İYİ GEÇTİ
Başkan Erdoğan, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle Suriye konulu toplantıda bir araya geldi. Zirvede Suriye’de sivil katliama son verilmesi çağrısı yapıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Londra’daki Başbakanlık Ofisi’nde Suriye konulu Dörtlü Zirve’yi gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan, zirvenin ardından ofisten ayrılırken bir gazetecinin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, “Gayet iyi geçti” yanıtını verdi. Öte yandan, zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada ise “İdlib dahil Suriye’nin tamamında, sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması konusunda mutabık kalındı” denildi.
SURİYE MUTABAKATI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron toplantı sonrası, “Avrupa ve Türkiye arasında özellikle Suriye konusunda verimli bir koordinasyon toplantısı yaptık” ifadelerini kullandı. Macron, zirvede Libya’nın da ele alındığını, bölgedeki durumun düzelmesi için ortak çaba gösterilmesi, komşu ülkelerin sınırlarına ve güvenliklerine saygı gösterilmesi noktasında ülkelerin hemfikir olduklarını söyledi.
MACRON: SAYGI DUYUYORUM
Erdoğan ile diyaloğunun sorulması üzerine Macron, “Gayet iyi geçti. Türkiye büyük bir ülkedir, halkına ve kültürel geçmişine büyük bir saygı besliyorum” diye konuştu. Bir soru üzerine YPG’nin de konuşulduğunu belirten Macron, “PKK konusunda fikir ayrılığımız yok. Fransa PKK’yı terör örgütü olarak görmektedir. Ancak bölgedeki bazı siyasi gruplar hakkında bazı görüş ayrılıklarımız var ve bu yeni bir durum değil. Türk devletinin topraklarının korunması NATO olarak önemsenmelidir” açıklamalarında bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise “İyi ve yararlı görüşme yaptık. Bu görüşme uzun bir istişare sürecinin başlangıcı olabilir. Bunun için bugün zaman çok kısaydı” dedi.
LİDERLERE 3 DİLDE KİTAP HEDİYESİ
Başkan Erdoğan, Dörtlü Zirve’de liderlere İletişim Başkanlığı’nca İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan “Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye” kitabını Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a hediye etti. Kitapta, bir NATO üyesi olarak Türkiye’nin ittifaka sunduğu katkılar ve üstlendiği görevler hakkında detaylı bilgi verildi. Türkiye’nin ve diğer ülkelerin NATO’ya bakışının ele alındığı kitapta, Türkiye’nin NATO’dan beklentilerine yönelik bir bölüm ayrıldı. Bu bölümde terörizme karşı ortak mücadele ve Türkiye’nin savunmasına NATO’nun katkılarının sürdürülmesinin beklendiği vurgusu yapıldı. Türkiye’nin, NATO üyesi donörlerinin güvenli bölge tesisine yönelik katkı sağlamaları beklentisi de bu bölümde dile getirildi.
NATO SADECE ANLAMLI DİYALOGLA GÜÇLENİR
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada “Bu zirve gerçekten bu konuları açıklıkla görüşmek için büyük bir fırsattır. Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları ve endişeleri tanınmalıdır. NATO sadece anlamlı diyalog yoluyla güçlendirilebilir” dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Altun, şu mesajı paylaştı: “Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için askerlerimizi Suriye’ye gönderdik. Çok geniş bir bölgenin teröristler için güvenli liman hale gelmesini engelledik. Ancak müttefiklerimiz çabalarımıza desteklemek yerine bizi eleştirdiler. Eleştirenler ulusal güvenlik kaygılarımızı ve NATO üyeliğimizi sorgulama cüretini gösterdi.
ZİRVE BÜYÜK BİR FIRSAT
En zor sınamalar karşısında bile NATO’ya en fazlı katkıda bulunan müttefiklerden biri olduk. Ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmak niyetinde değiliz. Bu zirve gerçekten bu konuları açıklıkla görüşmek için büyük bir fırsattır. Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları ve endişeleri tanınmalıdır. NATO sadece anlamlı diyalog yoluyla güçlendirilebilir.”
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