11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8041
  • 6,5641
  • 240.307
  • 96.290
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Ardan Zentürk: Yeni strateji lazım! Amerika’ya karşı yalnız kalmak, felakettir

Star Gazetesi Yazarı Ardan Zentürk, ABD-Türkiye ilişkilerinde yaşanan gerilimleri bugünkü yazısında masaya yatırdı. Sorunun kaynağını anlamak için, ABD'nin kim tarafından yönetildiği tespitinin hayati önem taşıdığını dile getiren Zentürk, Beyaz Saray'dan bağımsız kararlar alan güç ve arkasındaki derin sistemi anlattı.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'ye yönelik saldırgan, tehdit ve şantaj dolu tutumu nedeniye, ABD ile ilişkilerin ''müttefiklik ve stratejik ortaklık'' olarak nitelendirilmesinin ne kadar doğru olduğu, tartışma konusu haline geldi.
 
ABD'nin, ''müttefik'' Türkiye'ye karşı terör örgütlerini beslemesi, uluslararası arenada menfaatlerini görmezden gelmesi Türkiye'nin sert tepkilerine neden oluyor.
 
Star Gazetesi Yazarı Ardan Zentürk bugünkü yazısında, bu gerilimlerin kaynağında ABD'yi yönetenlerin bulunduğunu ve Türkiye'nin yeni stratejiler geliştirmesi gerektiğini belirtti.
 
İşte Zentürk'ün ''Amerika’ya karşı yalnız kalmak, felakettir…'' başlıklı o yazısı...
 
 
Son derece karmaşık bir sorunla karşılaştık. Tespit etmemiz gereken ana nokta, Amerika Birleşik Devletleri’nin gerçekte kim tarafından yönetildiğidir.
 
Bildiğimiz tek gerçek var: Mevcut yönetim, Amerikan vergi mükelleflerinden çok bazı lobilere çalışıyor,  yaşadığımız, “Amerikan derin devleti” teorilerini çöpe atan bir durum, ancak, bir “paralel devlet” ile savaştığımız gerçeğidir. 
 
Orada gerçekte anlamda kim işbaşında, belli değil. 
 
ABD Başkanı sıfatını taşıyan Donald Trump, Aralık 2018’de “Suriye’den çekiliyorum” dedi, önce İsrail, sonra Amerikan Savunma Bakanlığı, Pentagon, “hadi canım sende” tavrıyla karşıladılar bu açıklamayı… 
 
Yaşanılan, Pentagon’un dediğinin olduğudur. 
 
Açık soralım:Amerika gibi bir süper gücün Ortadoğu politikasını Beyazsaray’da oturan sivil kadrolar mı, Pentagon’daki generaller mi biçimlendiriyor? Cevap açıktır, generaller!..
 
Generallere bu manevra alanını kim açıyor? Amerikan demokrasisini parasıyla teslim almış Siyonizm ve onun karar mekanizmalarına hakim piyon siyasetçileri…
 
Mesela, Demokrasileri Savunma Vakfı diye bir örgüt var, ne kadar neo-con/Siyonist varsa orada toplanmış. 
 
Amerika’yı İran ve Türkiye’ye karşı savaşa sürükleyenler bunlar… 
 
Ortada basit  sorular var: İran, Amerika’yı nasıl tehdit ediyor? Türkiye, hangi Amerikan ulusal çıkarına zarar verdi? Türkiye ile İran’ı bir araya toplasan, nükleer süper güç eskisi Rusya kadar olamayacaklarına göre bu iki devlete karşı süren düşmanlık neden? 
 
Bu soruları Siyonist kalemler İsrail çıkarları açısından çok güzel yanıtlarlar ama, konunun gerçek anlamda Amerikan çıkarlarıyla hiçbir ilişkisi yoktur. 
 
Türkiye gibi güçlü bir devleti kaybetmek Amerikan çıkarı içinde mi, hayır, kaybettiler. En büyük hataları, oluşturmaya çalıştıkları “Erdoğan’sız Türkiye” ile geri kazanacaklarını sanmalarıdır, FETÖ-PKK ittifakı ve 15 Temmuz’un korkunç anısı bu trenin önümüzdeki 100 yıl içinde kaçırıldığını gösteriyor, anlayamıyorlar. 
 
Açık emperyalist saldırıdır…
 
“Diktatör” dediği Maduro’yu yıkmaya çalışıyor. Askeri diktatör Sisi’yi Beyazsaray’da ağırlıyor. Tutumu açıktır: Bana çalışan diktatör istediğini yapabilir, hatta, bir konsolosluk binasında gazeteci parçalayabilir…Sırtını milletlerinin iradesine dayamış bağımsızlıkçı liderler diktatördür, onları yıkarım!..
 
Bu dönem böyle… 
 
Eğer millet olarak sağlam durmazsan, Sisi, Arap veliaht prensler gibi evanjelik-siyonist ittifaka satılmış, sürekli aşağılanan sözde liderlere sahip olursun… 
 
Bu saldırı sürecek… Amerikalı senatörler Rubio-Menendez ikilisinin İsrail-Yunanistan-Mısır askeri ittifakına askeri yardım ve Kıbrıs Rum kesimine silah satışını öngören  tasarısına ilk resmi destek kimden geldi? ABD’nin Atina Büyükelçisi Pyatt’tan… 
 
Aynı saatlerde, Amerika’nın yeni Türkiye büyükelçisi olacak zat, Kongre’de S-400’ler üzerinden bizi tehdit ediyordu!.. 
 
Yeni stratejiler geliştirmeliyiz…
 
Amerika müttefikimiz ve hele, stratejik ortağımız değildir.
 
Bu kavramlardan ve emperyalizmin elindeki ekonomik saldırı kanallarından ne kadar çabuk kurtulabilirsek, onurlu yaşama şansımız yükselir… 
 
Geleceğimize dönük karanlık  planlarını tamamlamış, bütün uyarılarımıza rağmen yıkıcı politikalarını sürdürenlere sürekli dert anlatmaktan yorulmadınız mı? 
 
Hedef, tam bağımsız Türkiye’dir. 
 
Bu yeni bir strateji ile sağlanır. Zemini LOZAN DENGELERİ’dir… 
 
Esası, emperyalizm karşısında yalnız olmamaktır. 
 
Amerika’nın karşısına tek başınıza çıkarsanız… 
 
Suriye-Çin hattını sağlam tutmazsanız… Avrupa’nın anti-Amerikan siyaseti  ve ABD-Avrupa’daki Yahudi toplumlarının demokrat kanadıyla ilişkiniz olmazsa… 
 
İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Amerika’da Demokratlar’ın güçlü ismi Barnie Sanders ile el sıkışmazsanız…  
 
KAYBEDERSİNİZ!.. 

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Rusya'ya karşı '5 Apache'

Rusya'ya karşı '5 Apache'

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

'Acil müdahale' çağrısı

'Acil müdahale' çağrısı
 

POPÜLER HABERLER

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

Kilosu 100 lira! Onu bulan yaşadı

Kilosu 100 lira! Onu bulan yaşadı

Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi bu müzede

Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi bu müzede

Yolcuların bagajlarından çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

Yolcuların bagajlarından çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA