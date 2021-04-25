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Politika

''Türkiye'nin teklifi övgüye değer''

Biden'ın Ermeni iddiaları hakkında soykırım nitelemesinde bulunmasının ülkeler ve halklar arasında daha fazla kutuplaşmaya yol açacağını ifade eden Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye'nin 1915 olaylarının tarihçiler tarafından incelenmesi için ortak bir Tarih Komisyonu kurma girişimi ve bu amaçla arşivlerini açmasının övgüye değer olduğunu belirtti.

AA25 Nisan 2021 Pazar 09:23 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 09:26
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Amreyev, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yapmış olduğu, tarihi gerçeklere rağmen ve bölgedeki iş birliği ve istikrar umutlarını zedelemek pahasına siyasi motivasyon taşıyan açıklamasından büyük üzüntü duyduğunu aktardı.

Ülkeler ve halklarının, tarihsel, bilimsel ve hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde, talihsiz siyasi amaçlarla, başka ülkelerin parlamentoları veya yönetimleri tarafından yargılanmaması ve mahkum edilmemesi gerektiğini belirten Amreyev, "Bilakis, 1915 olaylarının uluslararası hukuk ve ilgili uluslararası belgeler dikkate alınarak şeffaf ve adil bir şekilde incelenmesi gerekir." açıklamasında bulundu.

Amreyev, başka bir ülkeye yönelik olarak çarpıtılmış tarihsel iddiaların silah haline getirilmesinin, ancak toplumlar arasında nefret, intikam ve düşmanlık duygularını körüklemek isteyenlerin işine yaracağını belirterek, "ABD Başkanı'nın açıklamasını kınıyor ve siyasi amaçlarla veya 'tarihi yeniden yazma' çabalarıyla tarihin tahrif edilmesinin ve bunun siyasi baskı için kullanılmasının, ülkeler ve halklar arasında daha fazla kutuplaşmaya yol açacağına ve bölgemizde barış ve istikrarı engelleyeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu bağlamda, Türkiye'nin 1915 olaylarının tarihçiler tarafından incelenmesi için ortak bir Tarih Komisyonu kurma girişimi ve bu amaçla arşivlerini açmasının övgüye değer olduğunu belirten Amreyev, bunun tarihi gerçekleri ortaya çıkarmak ve adil hafızayı inşa etmek isteyen herkes için yapıcı bir yaklaşım ve iyi niyet göstergesi olduğunu vurguladı.

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