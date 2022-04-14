''Ana vatanımız Türkiye'nin desteğiyle ekonomimizi düze çıkaracağız''

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan "2022 yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" için Ankara'da bulunan Başbakan Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz ve küresel salgın dolayısıyla her ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntıların KKTC'yi de olumsuz etkilediğini söyleyen Sucuoğlu, ülke ekonomilerinin daraldığını, mali gelirlerin azaldığını dile getirdi. Sucuoğlu, "Bu zor günlerde, geçmişte olduğu gibi ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızda olmuş ve Kıbrıs Türk halkına yönelik katkı ve desteğini hiçbir zaman esirgememiştir." dedi.

Sucuoğlu, KKTC ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve kendi ayakları üzerinde devam etmesi amacıyla her yıl olduğu gibi 2022 yılı için de imzalanan protokolün önemine dikkati çekti.

Anlaşmayla Kıbrıs Türk halkının daha rahat nefes alabilmesi için gerekli imkanların sağlandığını vurgulayan Sucuoğlu, "Bu imkanlarla ülkemiz, devam etmekte olan ekonomik reformlar ve altyapı projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edecektir." diye konuştu.

Hükümetlerinin göreve başlamasının üzerinden 45 gün süre geçmesine rağmen ülkede yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara karşın gerek yasa çalışmaları gerekse alınacak ivedi tedbirler konusunda önemli adımlar attığını vurgulayan Sucuoğlu, şöyle devam etti:

"Ana vatanımızdan aldığımız destekle önümüzdeki günlerde ekonomimizin düze çıkması amacıyla gerekli düzenlemeler süratle tamamlanacaktır. Altı aylık bir süre içerisinde gerekli çalışmalar tamamlanıp kendi iç gelirlerimizle sıcak para akışında önemli bir mesafe kaydedileceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunar, hayırlı ramazanlar dilerim."

Sucuoğlu, protokolün hazırlanmasına katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve yetkililere de teşekkür etti.