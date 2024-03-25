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Politika

Anavatan Partisi'nden Cumhur İttifakı'na destek kararı

Anavatan Partisi, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını duyurdu.

AA25 Mart 2024 Pazartesi 14:34 - Güncelleme:
Anavatan Partisi'nden Cumhur İttifakı'na destek kararı
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Partiden yapılan açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararının, Anavatan Partisi Alanya İlçe Teşkilatınca düzenlenen törende açıklandığı bildirildi.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanlığı görevine yeni atanan Ramazan Durdu Söyler, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na sonsuz destek vereceklerini dile getirerek, "Başkanımızı tanıyoruz, biliyoruz. Yıllardır Alanya'ya eşsiz hizmetler kazandırdı. Yeni dönemde de bu hizmetlerin dahası için başkanımıza ve ekibine olan desteğimizi gösterecek, kendisini ve ekibini yeni dönemde de Alanya Belediyesi'nin başında göreceğiz." ifadesini kullandı.

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel de konuşmasında, şunları kaydetti:

"Anavatan Partisinin tüm kıymetli kadrolarına ve üyelerine göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'ın izni, birliğin gücüyle 31 Mart yerel seçimlerinden de zafer ile çıkacağımızdan şüphemiz yok. Birliğin gücüyle birlikte kazanacağız, birlikte başaracağız. Ayırmadan ayrıştırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanlığına yeni atanan Sayın Ramazan Durdu Söyler'e de yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum."

Törene, Anadolu Birliği Partisi Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Demokrat Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Lök ve meclis üyeliği adaylarının katıldığı kaydedildi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi

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