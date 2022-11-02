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Politika

Başörtüsü için referandum mesajı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün adımları atmaya hazırız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu teklifin başörtüsü meselesini bir daha açılmamak üzere milletimizin gündeminden çıkarma yanında muhalefet için de bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum hadi görelim bakalım. Halk oylaması dahil bütün adımları atmaya hazırız. Biz milletin hakemliğinden asla kaçmadık. ' dedi.

2 Kasım 2022 Çarşamba 12:57 - Güncelleme:
Başörtüsü için referandum mesajı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün adımları atmaya hazırız
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Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

Bizim kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu bir gece yarısı gündeme taşıdılar.

Biz CHP'nin bu oyununa, anayasa teklifimiz ile karşılık verdik. Bu ara başörtülü kadın kardeşlerimize rozet takma yarışına girdi. Yakında başörtülü aday çıkarırlarsa şaşmayın. Daha dün ikna odaları kuran, üniversitelerde başörtüsü yasağı koyan sizler değil miydiniz, bunları nasıl unutturacaksın? Bay Kemal biz bunları unutmayız.

Bütün bunlara rağmen, sıkıyorsa başörtüsü adayları koy bakalım. Görelim bakalım ne yapacaksın. Geçmişteki ağababalarınız başörtülü kadınları Meclis'ten kovdu.

TEKLİF BUGÜN MECLİS'E GELİYOR

Hazırlıklarını tamamladığımız teklifimizi, Meclis'te bulunan arkadaşlarla ve partilerle görüşmeye başladılar. Ve bugün tamamlanacak görüşmelerin ardından teklifimizi, Meclis'e bugün sunacağız.

Bir daha açılmamak üzere, muhalefet için de bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum.

REFERANDUM MESAJI

Halk oylaması dahil bütün adımları atmaya hazırız. Biz milletin hakemliğinden asla kaçmadık.

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