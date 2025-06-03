Anayasa Komisyonu'nun ilk toplantısı için tarih verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan 11 kişilik Anayasa Komisyonu'nun ilk toplantısını Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Komisyonun geniş bir istişare zemininde çalışacağını belirten Cevdet Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"KOMİSYON, KAPALI BİR YAPIDA DEĞİL, GENİŞ BİR İSTİŞARE ZEMİNİNDE ÇALIŞACAK"

"Bayram öncesinde, sadece komisyonun çalışma usulüne ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Asıl yoğun ve kapsamlı çalışmalar ise bayram sonrasında yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantılara katılımı kendi takdirlerindedir. Zaman zaman katılacaklarını ifade ettiler. Komisyon, sürece siyasi ve hukuki düzeyde nezaret edecek; genel çerçeveyi belirlerken farklı uzmanlık alanlarından da katkı alacak. Bu kapsamda çalıştaylar da gündemimizde. Hangi yöntem faydalı olacaksa o tercih edilecek; bu konuda bir sınırlamamız yok".

"TÜM PARTİLERİN ORTAK SORUMLULUĞU VAR"

Anayasa komisyonunun çalışmaları sırasında toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacağını da vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu komisyon parti idaresinin, meclisin ve hükümetin temsil edildiği bir yapı şeklinde oluşturulmuş durumda. Bu, elbette diğer paydaşların sürece katkı vermeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu, tek bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var. Biz kendi perspektifimizden çalışmamızı ortaya koyacağız. Komisyon olarak katkı alabileceğimiz kesimlere ziyaretlerimiz de olacak. Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortaya ortak bir sonuç çıkmasını hedefliyoruz".