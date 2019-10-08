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''Anayasa taslağını iki ayda hazırlamayı planlıyoruz''

Suriyeli muhalif Yaser Ferhan, Komitenin işleyişiyle ilgili süreci değerlendirdi. Ferhan, “Anayasa Komitesinin oluşturulması, siyasi süreç için dönüm noktasıdır. Ancak son dönemde rejimin bu süreci baltalamaya çalıştığına ve askeri çözüme başvurduğuna da tanıklık ettik. Anayasa Komitesinin oluşumu, rejimin planlarını boşa çıkararak siyasi sürece ikinci şans vermiş oldu. Komite, halkın temel beklentisi olan siyasi geçişe açılan pencere konumundadır” dedi.

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Komitenin oluşturulmasının, rejimin Suriye’yi yönetecek meşruiyete sahip olmadığını da ispatladığını vurgulayan Ferhan, komitenin, rejim güçlerince alıkonulanların serbest bırakılması ve İdlib’e yönelik saldırıların durması için önemli bir platform haline geleceğini dile getirdi. 

HALK KABUL ETMELİ 

Ferhan, muhaliflerin Suriye halkının haklarına aykırı hareket etmeyeceğinin altını çizerek “Halkın kabul etmeyeceği bir anayasa yazmaya kimsenin hakkı yoktur. Anayasa Komitesinin hazırlayacağı nihai çalışma taslağı, referandumla veya genel kurul yoluyla halkın onayına sunulacaktır” ifadelerini kullandı. Muhalifler olarak anayasa taslağını iki ayda hazırlamayı planladıklarını söyleyen Ferhan, şöyle devam etti: “Rejimin oyalama, uzatma ve baltalama stratejisini sürdüreceğini iyi biliyoruz. Belki de bu iki ayda hiçbir şey yapamayacağız. Dolayısıyla uluslararası toplumun komitenin çalışmasını başarıyla yürütmesi için gerekli baskıları yapması gerekiyor.” 

KOMİTENİN YETKİLERİ 

Komitenin yetkilerine ilişkin Ferhan, “Anayasa taslağının onaya sunma yetkisi komitede olacaktır. Taslağın anayasal sisteme entegrasyonunu da komite belirleyecektir” açıklamasında bulundu. Ferhan, komitenin hazırlayacağı taslağın Birleşmiş Milletlerin (BM) 2254 sayılı kararındaki maddelere uygun olarak yazılacağına dikkati çekti. Türkiye’ye komitenin oluşumunda gösterdiği ciddi gayretlerden dolayı teşekkür eden Ferhan, “Komite anayasa taslağını hazırlarken, Suriye’de 2012 yılında çıkarılan anayasa da dahil olmak üzere önceki diğer anayasaları gözden geçirmelidir” dedi.

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