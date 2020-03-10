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Politika

''FETÖ'nün yeniden yapılanması'' soruşturmasında 19 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve 'FETÖ'nün yeniden yapılanması' soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.

AA10 Mart 2020 Salı 20:49 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 21:01
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 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 28 hücre evine yapılan operasyonda gözaltına alınan 59 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün üniversite öğrencileri üzerinden yeniden yapılanmaya gittiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, FETÖ'nün açtığı 28 hücre evinde örgüt mensubu üniversite öğrencilerinin kaldığı belirlendi.

Savcılığın talimatı üzerine geçen hafta operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 59'unu adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturma savcısı tarafından sorgulandıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 19'u tutuklanırken aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen 5 itirafçının da bulunduğu 40 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında FETÖ'nün sözde "Türkiye imamı" ve "başyüceler şurası başkanı" firari Mustafa Özcan'ın torunu Enis Özcan'ın da yer aldığı öğrenildi.

Enis Özcan'ın örgütün "öğrenci evleri yapılanması sorumlusu" olduğu bildirildi.

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