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Ankara da bu iptalleri not etti

ABD Kuzey Carolina ve Belçika’daki seçimler iptal edildi. Türkiye’ye her fırsatta sözde ‘demokrasi dersi’ vermeye kalkanlar İstanbul seçimleriyle ilgili iptal kararının ardından da aynı hadsiz açıklamaları yapmıştı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından, ABD yönetimi ‘Bu sıra dışı kararı not ettik’ şeklinde bir açıklamayla Türkiye’yi tehdit etti. Her defasında Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkışan ABD’de İstanbul’dakine benzer bir skandal yaşandı. 

YENİDEN SANDIĞA 

ABD Eyalet Seçim Kurulu, 2018 yılının kasım ayında yapılan eyalet seçimlerinde, Kuzey Carolina 9. bölgede hile yapıldığını tespit etti. Kurul bu nedenle Kuzey Carolina 9. bölge seçimlerinin yenilenmesi kararını verdi ve ilk turun 14 Mayıs Salı günü gerçekleştirileceğini açıkladı. Seçimin, e-mail yoluyla kullanılan 508 oyun imha edildiği ortaya çıktığı için iptal edildiği öğrenildi. Adaylardan hiçbirinin yüzde 30’un üzerinde oy alamaması durumunda ise seçimin ikinci turunun 10 Eylül’de yapılacağı bildirildi. 

BEŞ OY FARKLA 

Avrupa’nın başkenti Belçika’da seçimler tekrarlanacak. Limburg eyaletinde yer alan Bilzen şehrinde yapılan son yerel seçim sonuçları, oy sayımında hata yapıldığı gerekçesi ile Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi. Belediye meclisi sonuçlarında beş oyluk fark o bir sandalyeyi etkilemişti. Lüksemburg Eyaleti’nde de 14 Ekim’de yapılan Neufchâteau şehrindeki belediye seçimleri de iptal edildi. Neufchâteau’da Belediye Başkanı Dimitri Fourny’nin yaşlılar yurdunda kalan sakinler adına oy kullandığı veya yanlış yönlendirdiği için seçimleri tekrarlanacağı belirtildi. 

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