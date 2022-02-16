İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2022 Çarşamba / 15 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6417
  • EURO
    15,5046
  • ALTIN
    816.44
  • BIST100
    2041.43
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Ankara-Moskova hattında kritik görüşme! Türkiye teklifini yineledi
Politika

Ankara-Moskova hattında kritik görüşme! Türkiye teklifini yineledi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi

İHA16 Şubat 2022 Çarşamba 17:45 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:59
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun telefon trafiği devam ediyor. Krize ilişkin önemli temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'lı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefon görüşme gerçekleştirdi.

Rusya mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alınırken, Bakan Çavuşoğlu, gerginliğinin çözümü için diplomatik girişimlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek İkinci Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını ve bu vesileyle Antalya'da yapılması öngörülen Astana formatında Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edeceğini de teyit etti. Bakan Çavuşoğlu, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Lavrov'a teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu bugün ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kuleba'ya da teşekkür etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.