Bahçeli, NSosyal hesabından, dün Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için başsağlığı mesajı yayımladı.

Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye'ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Feyturi Al-Gribil'in de yer aldığı 5 kişiden oluşan Libya heyetinin dönüş yolculuğunun faciayla sonlandığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet Haymana civarında düşmüştür. Bu elim ve feci olayda Libya heyetinin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eş güdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür. Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya'nın acısı elbette Türkiye'nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya'ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum."