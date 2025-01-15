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Politika

Ankara'da kritik temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli yetkilileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Yeni Yönetimi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

15 Ocak 2025 Çarşamba 17:20 - Güncelleme:
Ankara'da kritik temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli yetkilileri kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Kabulde, Suriye'deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşşar Esed rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığını, Türkiye'nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını ifadeyle, bu minvalde Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi.

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