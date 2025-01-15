Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Kabulde, Suriye'deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşşar Esed rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığını, Türkiye'nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını ifadeyle, bu minvalde Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi.