Ankara'da kritik toplantı! Alınan kararları Başkan Erdoğan duyuracak

2 Ağustos 2021 Pazartesi 08:21 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 08:21

Temmuz başında normalleşmeye geçilmesiyle birlikte günlük vaka sayılarında yaşanan büyük artış bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak kabine toplantısında ele alınacak.

Tüm kısıtlamaların kaldırıldığı 1 Temmuz'da 5 bin 288 olan günlük vaka sayısı, 31 Temmuz itibariyle 22 bin 332'ye ulaştı. Yani günlük vaka sayısı sadece bir ayda 4 kattan daha fazla arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında, salgındaki son durum ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda tedbirleri gözden geçirecek.

Toplantıda, aşılama çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi ve aşılanan nüfusun artması için Bilim Kurulu'nun sunduğu öneriler değerlendirecek. Bu kapsamda maç, tiyatro, sinema ve AVM'lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi de değerlendirilecek.

Ayrıca meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının, "aşı olmayan personel çalıştırılmaması, şirketlerin aşı olan müşterilerini farklı kampanyalarla ödüllendirmesi" gibi girişimlerinin Kabine tarafından teşvik edilmesi de gündemde.

ERDOĞAN DUYURACAK

Kabinede ayrıca son dönemde yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri ile ilgili hasar tespit ve tazmin çalışmaları da ele alınacak. Yangın ve sel bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında ilgili bakanlar, kabineye bilgi verecek. Yangından ve selden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için alınan kararları, Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.