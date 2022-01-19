Ankara'da kritik zirve! Alınan kararları Başkan Erdoğan duyuracak

19 Ocak 2022 Çarşamba 08:00 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 08:00

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının gündemi yoğun.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, ekonomi başlığı ön planda olacak.

20 Aralık'ta ekonomide yeni tedbirlerin açıklanması ile kurdaki dalgalanma kontrol altına alındı. Piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.

SALGINLA MÜCADELEDE GELİNEN AŞAMA ELE ALINACAK

Toplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlandı. Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.

DİPLOMASİDEKİ GELİŞMELER DE DEĞERLENDİRİLECEK

Terörle mücadelede son durum kabine toplantısında ele alınacak. Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek.

Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi geçen hafta Moskova'da yaptı.

Bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç kabinede ele alınacak.