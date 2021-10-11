Ankara'da kritik zirve! Başkan Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak

11 Ekim 2021 Pazartesi 07:28 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 07:28

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Başkan Erdoğan'ın fahiş fiyatların önüne geçileceğini söylemesinin ardından konuyla ilgili çok yönlü hazırlıklar yapıldı ve adımlar atılmaya başlandı. Fahiş fiyatla mücadele başta olmak üzere birçok konu kabine gündemine olacak.

ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ MASADA OLACAK

Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda, iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Kabine toplantısının ana gündeminde, market ve pazarlarda özellikle son dönemlerde dikkat çeken fahiş fiyatlar yer alacak. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili saha çalışmalarını paylaşacak.

BAŞKAN ERDOĞAN "ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ" DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlar konusunda net bir tavır ortaya koyarak gereken adımların atılacağını dile getirmişti. Erdoğan, "Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

SABİT GÜNDEM KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Bir diğer gündem ise koronavirüsle mücadele olacak. Uzun süredir devam eden salgınlar ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Salgının seyrindeki güncel durum ve aşılama konuşulacak. Vaka sayısının 30 binlere dayanmasıyla atılması gereken adımlar ele alınacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM VE GELECEK PLANLARI KABİNE GÜNDEMİNDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplayacağı kabinenin gündeminde okullardaki yüz yüze eğitim ve sürecin anlık durumu ile gelecek perspektifi de olacak. Kabine üyeleri eylül ayından bu yana geçen eğitim sürecini değerlendirecek.

BAKAN ÖZER: OKULLARI KAPATMA ÜZERİNE BİR SİSTEMİMİZ YOK

Bu konuyla ilgili olarak Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer de bir açıklama yaparak şunları aktarmıştı. "(Okulların kapatılması gündemde mi?) Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan varyantlar beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar sıkı denetimin olduğu başka bir yer yok.

DIŞ POLİTİKA

Kabinenin en önemli başlıklarından biri ise bölgesel ve dış politikayı ilgilendiren meseleler olacak.

AKAR'DAN SUNUM

Doğu Akdeniz'deki, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif hamleleri üzerine yaşanan gerginlik görüşülecek. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir sunum gerçekleştirebileceği belirtildi.

SURİYE VE AFGANİSTAN

Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler; Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar masada olacak.

ÖNEMLİ GÜNDEM VE KARARLARIN ARDINDAN GÖZLER BAŞKAN'DA OLACAK

Kabine toplantısının ardından alınacak kararlar ile ilgili olarak gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Erdoğan'ın canlı yayında millete seslenmesi bekleniyor.