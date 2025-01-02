Ankara'da kritik zirve: DEM Parti heyeti Bahçeli ile görüştü

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Başkanı Kurtulmuş ziyaretinin hemen ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey'i yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik, önerilerini dinledik. Genel değerlendirme yaptık. Şimdi görüşmeler Sayın Bahçeli ile devam edecek. Sanırım pazartesi CHP, AK Parti ve TBMM'de temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bunun zamanlaması randevularla şekillenir. Ziyaretlerden sonra heyet olarak kapsamlı açıklama yapacağız. Görüşmemiz iyi geçti, umutluyuz" dedi.BAHÇELİ İLE DEM PARTİ HEYETİ GÖRÜŞTÜ
DEM Parti İmralı Heyeti TBMM Başkanı Kurtulmuş'un arından MHP lideri Bahçeli ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.