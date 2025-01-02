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Politika

Ankara'da kritik zirve: DEM Parti heyeti Bahçeli ile görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti'nin TBMM ziyaretleri başladı. Heyet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, ziyaretin hemen ardından yaptığı açıklamada, 'Görüşme olumlu geçti, umutluyuz. Pazartesi kapsamlı açıklama yapacağız' dedi. Daha sonra heyet MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

2 Ocak 2025 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
Ankara'da kritik zirve: DEM Parti heyeti Bahçeli ile görüştü
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DEM Parti İmralı Heyeti'nin TBMM ziyaretleri başladı. Heyet bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Heyette, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Partili Ahmet Türk yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Başkanı Kurtulmuş ziyaretinin hemen ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey'i yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik, önerilerini dinledik. Genel değerlendirme yaptık. Şimdi görüşmeler Sayın Bahçeli ile devam edecek. Sanırım pazartesi CHP, AK Parti ve TBMM'de temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bunun zamanlaması randevularla şekillenir. Ziyaretlerden sonra heyet olarak kapsamlı açıklama yapacağız. Görüşmemiz iyi geçti, umutluyuz" dedi.

BAHÇELİ İLE DEM PARTİ HEYETİ GÖRÜŞTÜ

DEM Parti İmralı Heyeti TBMM Başkanı Kurtulmuş'un arından MHP lideri Bahçeli ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

  • DEM Parti
  • MHP lideri Devlet Bahçeli
  • İmralı heyeti

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