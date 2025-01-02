Ankara'da kritik zirve: DEM Parti heyeti Bahçeli ile görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti'nin TBMM ziyaretleri başladı. Heyet bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Heyette, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Partili Ahmet Türk yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Başkanı Kurtulmuş ziyaretinin hemen ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey'i yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik, önerilerini dinledik. Genel değerlendirme yaptık. Şimdi görüşmeler Sayın Bahçeli ile devam edecek. Sanırım pazartesi CHP, AK Parti ve TBMM'de temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bunun zamanlaması randevularla şekillenir. Ziyaretlerden sonra heyet olarak kapsamlı açıklama yapacağız. Görüşmemiz iyi geçti, umutluyuz" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti TBMM Başkanı Kurtulmuş'un arından MHP lideri Bahçeli ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.