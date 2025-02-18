Ankara'da kritik zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Zelenski, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ZELENSKİ İLE ÇALIŞMA YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Zelenski, Erdoğan ile baş başa görüşmesinin ardından çalışma yemeğine geçti.

Çalışma yemeği basına kapalı yapıldı.

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