Ankara'da kritik zirve: Kabine yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun gündemle toplanacak.

Kabine'de faiz indirim kararı, ekonomide atılacak adımlar, sosyal destekler, terörle mücadele gibi birçok konu ele alınacak.

YUNANİSTAN'IN PROVOKASYONLARI

Yunanistan'ın Türk jetlerini tacizleri, Atina'dan gelen provokatif adımlar ile Yunanistan'ın adaları silahlandırma adımı da toplantının önemli başlıklarından. Ekim ayının ilk haftası toplanacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne Erdoğan da katılacak. Erdoğan'ın burada Yunanistan lideri Miçotakis ile bir görüşme yapıp yapmayacağı henüz netleşmezken, toplantıda Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm hatlarıyla değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Toplantıda Erdoğan'ın katıldığı Şanghay İşbirliği Toplantısı ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki temasların yansıması da ele alınacak. Erdoğan'ın Semerkant'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmesinin ardından Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yaşanmıştı. Bu takasın yansımaları, Türkiye'nin savaşın bitirilmesi için yürüttüğü arabuluculuk adımları da kabinede değerlendirilecek.