Ankara'da önemli zirve! Milyonlarca vatandaşın borcu silinecek

Ekonomideki gelişmeler, dar gelirlilere nefes aldıracak çalışmalar ve Yunanistan'ın Ege'de artan tacizleri...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle Beştepe'de toplanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının öncelikli gündemi ekonomi olacak. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.
Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek.
Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor.
Önümüzdeki süreçte gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi hükümetin gündeminde olacak.
Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı öngörülüyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor.
Detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanacak. Kabine'de projeye ilişkin son çalışmalar görüşülecek.
Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da Kabine'nin gündeminde. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay yoğun bir diplomasi yürütecek. Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turunun ardından Özbekistan'da Şanghay Beşlisi Toplantısı'na katılacak.
Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Erdoğan'ın daha sonraki durağı ise ABD olacak. BM Genel Kurulu'na seslenecek, liderlerle ikili görüşmeler yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği de Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.