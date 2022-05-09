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Politika

Ankara'da önemli zirve: Sığınmacıların geri dönüş takvimi masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor. Kritik toplantıda 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

9 Mayıs 2022 Pazartesi 08:00 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik konularla Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor. Suriyeli sığınmacılar, ekonomik gelişmeler, terör operasyonları ve Rusya-Ukrayna savaşının gündeme geleceği toplantı sonrası Başkan Erdoğan ulusa seslenecek.

Kabine toplantısında ele alınacak konular şöyle:

SIĞINMACILAR KONUSU

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

TERÖR OPERASYONLARI

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

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