MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü. <p></p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/01/09/36700091.jpg'/>Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.<p></p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/01/09/36700089.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/01/09/36700168.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/01/09/36700171.jpg'/>