Ankara'nın direnci tüm algıları kırdı

Türkiye'nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alma kararının ardından başlatılan ve ABD’nin ağır yaptırımları karşısında ekonominin sıkıntılı günler geçireceği, Temmuz ayından itibaren ekonomik göstergelerin yoğun şekilde bozulacağı propagandası boşa çıktı. Türkiye’nin kazanımlarını başlatan iki hayati hamleyi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya’daki G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşme ve Rusya’dan S-400 füzelerinin teslim alınması oluşturdu.

AK Parti kurmayları, ABD ile bozulan ilişkiler ve ardından Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınması konusundaki kararı nedeniyle sıkıntılı günler yaşayacağına dair içine sokulan beklentiyi değerlendirdiler.

İKİ KIRILMA NOKTASI

Ekonomi üzerinde kur atakları ve beraberindeki algı operasyonlarıyla gerçekleştirilmek istenen oyunun boşa çıktığına dikkat çeken AK Parti kurmayları, Türkiye’nin kazanımları konusunda kırılma noktalarını “G20 zirvesi” ve “S-400 teslimatı”nın oluşturduğuna dikkat çekiyorlar. İzlenen ve tüm dünyanın kabul etmek durumunda kaldığı “kararlı ve dirençli” tavrı sayesinde ekonomideki beklentiler boşa çıkarken, oynanmak istenen oyunların da sonuçsuz kaldı.

Geçtiğimiz aylarda yoğunlaşan ve Temmuz ortası gibi S-400 füzelerinin teslimatıyla birlikte ekonomideki dengelerin bozulacağı, döviz kurunun önlenemez şekilde yükseleceği yönündeki beklenti ve senaryolar, dolar kurunun son dönemin en düşük seviyelerine gerilemesiyle tümüyle geçersiz kaldı. S-400’lerin teslimiyle birlikte ABD’nin çok ciddi ve Türkiye ekonomisini zora sokacak yaptırım kararlarını uygulamaya koyacağı ve bunun da döviz kurunda artışın en önemli etkeni olacağı yönündeki beklentiler de boşa çıktı. ABD Başkanı Trump’un, yaptırım isteyen kongre üyelerine karşı güçlü direnç gösterisi, Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz senaryoların da boşa çıkmasını sağladı.