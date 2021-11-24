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Politika

Ankara'ya tarihi ziyaret! İlişkiler sil baştan: Türkiye ile yeni bir döneme giriyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cabir, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok güçlü ortak temellerine vurgu yaparak 'Türkiye yakın, bölgesel bir komşu olarak bizim için doğal bir ortak. Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el-Nahyan'ın ziyareti bu ilişkiyi yeni bir seviyeye taşıma konusunda gerçekten yeni bir döneme işaret ediyor. İki ülkenin de çok güçlü ortak temelleri var. Bunu geliştirebiliriz ve geliştirmeliyiz.' ifadesini kullandı.

TRT Haber24 Kasım 2021 Çarşamba 12:32 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 12:32
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Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cabir, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair TRT Haber'e özel açıklamalar yaptı.

Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el-Nahyan'ın Türkiye ziyaretinin Ankara-Abu Dabi hattında araladığı yeni aşamaya dikkat çeken el-Cabir, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el-Nahyan'ın ziyareti bu ilişkiyi yeni bir seviyeye taşıma konusunda gerçekten yeni bir döneme işaret ediyor. İki ülkenin de çok güçlü ortak temelleri var. Bunu geliştirebiliriz ve geliştirmeliyiz."

DİNAMİK EKONOMİ VE NÜFUS VURGUSU

Sultan el-Cabir, Veliaht Prens'in ziyaretinin Türkiye ve BAE'nin bölgenin daha huzurlu, stabil ve zengin bir geleceğe kavuşması için birlikte çalıştıkları bir zamana denk geldiğini söyledi, iki ülkenin potansiyellerine dikkat çekti:

"Bu ziyaretin temel amacı ticareti, iş ortaklığını artırarak sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturulmasına yardımcı olmaktır. BAE ve Türkiye bölgedeki en dinamik ekonomiye ve nüfusa sahipler."

İŞ BİRLİĞİNDE KAPSAMLI YAKLAŞIM

Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cabir, iki ülke arasındaki iş birliğinde kapsamlı bir yaklaşımı da benimsediklerini belirtti.

"İki ülke arasında var olan temelleri ilerletip ekonomik, sosyal ve ticari bağları birçok alanda geliştireceğiz. Bu enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans, turizm konularını içeriyor." diyen el-Cabir, bir üst seviyeye geçmeye ve bu başarılı yatırımların üzerine daha fazla yatırım ve iş birliği için yeni hedefler belirlemeye hazır olduklarını da kaydetti.

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