Anlaşma devrede Atina panikte

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının TBMM’de onaylanmasının ardından, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgesinin (MEB) batı sınırı çizilmiş oldu. Altı maddelik anlaşma, Cumhurbaşkanı’nın onayının BM’ye bildirilerek dünyaya ilan edilecek. Deniz hukuku uzmanlarına göre anlaşma ile, Türkiye ile Libya’nın denizden komşu olduğunu tescilledi. Türkiye ilk defa kıyıdaş bir devletle imzaladığı deniz yetki sınırlandırma anlaşması ile ilk defa MEB ifadesi kullanılarak, Doğu Akdeniz’deki MEB’imizin batı sınırı belirlendi.

YÜZDE 30 ARTTI

Anlaşma ile, deniz alanına ve TPAO’ya verilen ruhsatlara bakıldığında bile yüzde 30 civarında bir artış sağlandı. Libya da Türkiye ile imzaladığı anlaşma ile deniz alanını 16 bin 700 kilometre karelik bir deniz alanı daha elde etti. Böylece, Doğu Akdeniz’de karşılıklı kıyıları bulunan Türkiye ve Libya, hakkaniyet ilkleri çerçevesinde imzalanan anlaşma ile deniz alanlarını adil bir biçimde paylaştı.

Uluslararası hukuk uyarınca deniz yetki sınırlandırmalarında, devletlerin sahip olacakları deniz yetki alanlarının kıyı uzunlukları ile orantılı olması gerekiyor. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’nin deniz yetki alanlarının da buna orantılı olması gerektiğine dikkat çekiliyor. Libya ile çizilen sınır ile Türk MEB’inin batı sınırı bu ilkeye uygun olarak çizilmiş oldu.

ANA KARALAR ESAS

Sınırlandırmada ana karaların esas alınması, ortay hattın ters tarafında kalan adaların karasuları kadar deniz yetki alanına sahip olması anlamına geliyor. Türkiye ve Libya, coğrafyanın üstünlüğü çerçevesinde Anadolu ve Afrika ortay hattına istinaden ana karalarını esas alarak sınırlandırma yaptı. Ortay hattın ters tarafında kalan Yunanistan’a ait Girit, Kaşot, Kerpe ve Rodos Adalarına karasuları kadar deniz yetki alanı tanınmış oldu.

Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Hakem Kararları uyarınca, ortay hattın ters tarafında kalan Yunanistan’a ait Girit, Kaşot, Kerpe ve Rodos Adaları ile Doğu Akdeniz’de Türkiye kıyılarına yakın mesafede bulunan Meis Adası’nın karasuları kadar deniz yetki alanına sahip olması gerekiyor.

AKDENİZ MEB'İNİN BATI SINIRI TAMAM