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Anlaşma devrede Atina panikte

Türkiye-Libya mutabakatı iki ülke meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girdi. Anlaşmayı devre dışı bırakma umuduyla gittiği NATO Zirvesi’nden eli boş dönen Atina ve Rum yönetimi sonuç alamayacakları diplomatik saldırılara başladı.

  • STAR ANKARA
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Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının TBMM’de onaylanmasının ardından, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgesinin (MEB) batı sınırı çizilmiş oldu. Altı maddelik anlaşma, Cumhurbaşkanı’nın onayının BM’ye bildirilerek dünyaya ilan edilecek. Deniz hukuku uzmanlarına göre anlaşma ile, Türkiye ile Libya’nın denizden komşu olduğunu tescilledi. Türkiye ilk defa kıyıdaş bir devletle imzaladığı deniz yetki sınırlandırma anlaşması ile ilk defa MEB ifadesi kullanılarak, Doğu Akdeniz’deki MEB’imizin batı sınırı belirlendi. 

YÜZDE 30 ARTTI

Anlaşma ile, deniz alanına  ve TPAO’ya verilen ruhsatlara bakıldığında bile yüzde 30 civarında bir artış sağlandı. Libya da Türkiye ile imzaladığı anlaşma ile deniz alanını 16 bin 700 kilometre karelik bir deniz alanı daha elde etti. Böylece, Doğu Akdeniz’de karşılıklı kıyıları bulunan Türkiye ve Libya, hakkaniyet ilkleri çerçevesinde imzalanan anlaşma ile deniz alanlarını adil bir biçimde paylaştı. 

Uluslararası hukuk uyarınca deniz yetki sınırlandırmalarında, devletlerin sahip olacakları deniz yetki alanlarının kıyı uzunlukları ile orantılı olması gerekiyor. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’nin deniz yetki alanlarının da buna orantılı olması gerektiğine dikkat çekiliyor. Libya ile çizilen sınır ile Türk MEB’inin batı sınırı bu ilkeye uygun olarak çizilmiş oldu. 

ANA KARALAR ESAS

Sınırlandırmada ana karaların esas alınması, ortay hattın ters tarafında kalan adaların karasuları kadar deniz yetki alanına sahip olması anlamına geliyor. Türkiye ve Libya, coğrafyanın üstünlüğü çerçevesinde Anadolu ve Afrika ortay hattına istinaden ana karalarını esas alarak sınırlandırma yaptı. Ortay hattın ters tarafında kalan Yunanistan’a ait Girit, Kaşot, Kerpe ve Rodos Adalarına karasuları kadar deniz yetki alanı tanınmış oldu. 

Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Hakem Kararları uyarınca, ortay hattın ters tarafında kalan Yunanistan’a ait Girit, Kaşot, Kerpe ve Rodos Adaları ile Doğu Akdeniz’de Türkiye kıyılarına yakın mesafede bulunan Meis Adası’nın karasuları kadar deniz yetki alanına sahip olması gerekiyor.

AKDENİZ MEB'İNİN BATI SINIRI TAMAM

YUNANİSTAN LİBYA ELÇİSİNİ SINIRDIŞI ETTİ

Türkiye ile Libya’nın imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına Atina’nın hazımsızlığı devam ediyor. Yunanistan, Türkiye ile Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda anlaşma imzalayan Libya’nın Atina Büyükelçisi’ni sınırdışı etme kararı aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya’nın Atina Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Yunan hükümetinin bu konudaki kararının kendisine bildirildiğini ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığını açıkladı. Kararın, Yunanistan’ın Trablus hükümetine karşı hoşnutsuzluğunun ifadesi olduğunu belirten Dendias, bu adımın Libya’nın Yunanistan’ın koyduğu kurallara riayet etmemesi nedeniyle atıldığını söyledi.  Dendias, sınırdışı kararının Libya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğine dikkati çekti. 

ATİNA’YA SERT TEPKİ: EŞKİYALIK

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Yunanistan’ın, Libya’nın Atina Büyükelçisi’ni sınır dışı etme kararını “diplomatik eşkıyalık” olarak nitelendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mişri, “Yunanistan’ın, büyükelçimizi sınır dışı etme kararı diplomatik eşkıyalık” ifadesini kullandı.  

LİBYA DA MUTABAKATI ONAYLADI

Uluslararası tanınırlığa sahip meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi, Türkiye ile Libya arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ile “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nı” onayladı. 

Caminin kapısını açıp arkadaşlarını böyle kurtardı

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