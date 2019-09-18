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''Annelerin isyanı terörü bitirecek''

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ‘evlat nöbeti’ne destek veren şehit babası Şemsettin Süer, “Annelerin onurlu duruşu, terörün sonunu getirecek” dedi.

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ‘evlat nöbeti’ 15’inci gününü geride bıraktı.Tüm Türkiye’nin destek verdiği ‘evlat nöbeti’ne, her ikisi de 4 yıl önce İstanbul’dan kaçırılan Mehmet Gökçe ve Ece Taş’ın babaları da katıldı. Eyleme katılan aile sayısı 38’e ulaştı. 

ASKERE GİDECEKTİ 

Ağrı’da televizyon izlerken çocuğu dağa kaçırılan ailelerin eylemini gördüğünü ve Diyarbakır’a gittiğini belirten Mehmet Gökçe’nin bası Salih Gökçe, “Oğlum İstanbul’da çalışıyordu, 20 gün sonra askere gidecekti. Kurbanlık koçunu bile hazırlamıştım. Beni aradı ‘baba geleceğim’ dedi. Ondan sonra telefonu kesildi. Aramama rağmen ulaşamadım” diye konuştu. Gökçe, “Akçakale’ye kadar gittim. Savaş vardı, döndüm. Oğlumun Suriye’de olduğuna eminim. Araştırdım, biliyorum. Buraya çocuğumu aramaya geldim. Oğluma devletin şefkatli kollarına gelmesi çağrısında bulunuyorum. Türk adaleti, asker, polis her zaman için sizin yanınızda” dedi. 

GERİ DÖN DİYE SESLENDİ

Çalıştığı tekstil fabrikasından kaçırılan Ece Taş’ın babası Cabir Taş da, kızının Kobani’de olduğunu öğrendiğini söyledi. Cabir Taş, 4 yıldır haber alamadığı Ece’ye “Kızım her neredeysen arkadan duran bir baban var, kapım sana ardına kadar açıktır, her neredeysen telefondan da olsa iletişime geç” diye seslendi.

AİLELERİ TEHDİT EDEN ALÇAK YAKALANDI

HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan bir aileyi tehdit ettiği ortaya çıkan Süleyman B. gözaltına alındı. HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları zanlı tutuklandı. 

OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Diyarbakır’da PKK’lı teröristler tarafından 11 yıl önce askeri servis otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 7 kişiden biri olan Rıdvan Süer’in babası Şemsettin Süer de ‘evlat nöbeti’ndeki aileleri ziyaret etti. Oğlunun şehit olduğunu ve bir daha göremeyeceğini belirten Süer, Ankara’dan annelerin bekleyişini desteklemek için geldiğini söyledi. Süer, “Annelerin onurlu duruşu inanıyorum ki terörü bitirecek. İnşallah en kısa sürede evlatlarına kavuşurlar. Bizim böyle bir şansımız yok. Çocuğumuz menfur olayda şehit oldu. Annelerimizin böyle bir bekleyişi var. Hayırlısıyla çocuklarına sağ salim kavuşurlar ve evlat özlemini dindirirler inşallah” dedi.    

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