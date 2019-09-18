''Annelerin isyanı terörü bitirecek''

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ‘evlat nöbeti’ 15’inci gününü geride bıraktı.Tüm Türkiye’nin destek verdiği ‘evlat nöbeti’ne, her ikisi de 4 yıl önce İstanbul’dan kaçırılan Mehmet Gökçe ve Ece Taş’ın babaları da katıldı. Eyleme katılan aile sayısı 38’e ulaştı.

ASKERE GİDECEKTİ

Ağrı’da televizyon izlerken çocuğu dağa kaçırılan ailelerin eylemini gördüğünü ve Diyarbakır’a gittiğini belirten Mehmet Gökçe’nin bası Salih Gökçe, “Oğlum İstanbul’da çalışıyordu, 20 gün sonra askere gidecekti. Kurbanlık koçunu bile hazırlamıştım. Beni aradı ‘baba geleceğim’ dedi. Ondan sonra telefonu kesildi. Aramama rağmen ulaşamadım” diye konuştu. Gökçe, “Akçakale’ye kadar gittim. Savaş vardı, döndüm. Oğlumun Suriye’de olduğuna eminim. Araştırdım, biliyorum. Buraya çocuğumu aramaya geldim. Oğluma devletin şefkatli kollarına gelmesi çağrısında bulunuyorum. Türk adaleti, asker, polis her zaman için sizin yanınızda” dedi.

GERİ DÖN DİYE SESLENDİ

Çalıştığı tekstil fabrikasından kaçırılan Ece Taş’ın babası Cabir Taş da, kızının Kobani’de olduğunu öğrendiğini söyledi. Cabir Taş, 4 yıldır haber alamadığı Ece’ye “Kızım her neredeysen arkadan duran bir baban var, kapım sana ardına kadar açıktır, her neredeysen telefondan da olsa iletişime geç” diye seslendi.