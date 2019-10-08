Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’a ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu ve soruları cevaplandırdı. Beyaz Saray’dan yapılan güvenli bölge açıklamasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi: “Bu konuyla ilgili olarak, akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan’ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette. Şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyor, yürütecekler. Zaten biliyorsunuz yeni bir şey değil, bayağı geçmişi olan bir şey.”

KARARLILIKLA DEVAM

“Sayın Başkan Trump, bu konuyla ilgili talimatı vermişti, çekilmeyi emretmişti fakat bu biraz gecikti. Gecikmeye rağmen bu arada gerek Amerikalı gerekse bizim heyetimiz bölgede görüşmelerini hep yaptılar, yapıyorlardı. Şimdi önceki akşamki görüşmeden sonra da yine bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Zira bizim verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz söz, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ demiştik ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik bu tehditlerini daha fazla kabul etmemiz, kabullenmemiz asla mümkün değil.” “Beyaz Saray, ABD’nin Suriye’de yakaladığı, sayılarının on bini bulduğu iddia edilen DEAŞ’lıların sorumluluğunun bundan sonra Türkiye’de olacağına söylüyor. Bu rakamlar biraz abartılı rakamlar. Şu anda orada cezaevlerinde olanlara ilişkin bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili tabii bizim de bir yaklaşım tarzımız var. Biliyorsunuz değişik ülkelerden, Almanya, Fransa gibi, burada bulunan DEAŞ’lılar var.”

SÜRATLE DERDEST EDELİM

“Bu DEAŞ’lıların kontrolünü biz kendi elimizden çıkarmak istiyoruz, bunlara artık bakamayız, artık yetti’ diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir, kendileri bir çalışma yapacaklar, biz de arkadaşlarımıza bu konuda talimatı verdik, onlar da bir çalışma yapıyorlar. Burada ne gibi bir adım atalım ki şu anda cezaevinde veya cezaevlerinde bulunan bu DEAŞ’lıları buralardan süratle derdest edelim.”

TRUMP İLE GÖRÜŞME

ABD Başkanı Trump ile gelecek ay yapılması planlanan görüşme Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz ve bu ziyaret Washington’da olacak. Bu ziyarette ikili olarak, heyetler arası bu görüşmeyi yapmak suretiyle, tabii ki yüz yüze olması işin derinliğini Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler, bunları ele alma fırsatını bize vermiş olacak” ifadelerini kullandı.”

F-35’LER GÖRÜŞÜLECEK

“Trump ile yapacağı görüşmede F-35 ve Patriot konularının gündeme gelecek. Tabii ki ikili ilişkilerimizin en önemli başlıklarından bir tanesi de F-35. Bu, uzayan bir süreç oldu. Temennim odur ki bu görüşmemizde hem bunu bir karara bağlamak ve bu karara bağlayışla, çünkü biz hala parçaları gönderiyoruz biliyorsunuz. Bizden de burada offset kapsamında parçalar alınıyor. Bu parçalar gönderilmeye devam ediliyor. Ödemelerde de biz yine de aksama yapmıyoruz. Biz şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar gibi bir ödemeyi de yapmış bulunuyoruz. Dolayısıyla en önemli başlıklardan bir tanesi olan bu konuyu tabii ki el alacağız ve bunu konuşacağız.”

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı’nda baş başa görüştü.