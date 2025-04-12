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Politika

Antalya'da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan liderlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen liderlerle görüştü. Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı ve Üyeleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov'u kabul etti.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 13:07 - Güncelleme:
Antalya'da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan liderlerle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüşmesinde, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasına, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasına, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini ifade etti.

Erdoğan, Bosna Hersek'te geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için Türkiye'nin mevcut krizin en az zararla atlatılmasını, tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir uzlaşının hakim olmasını beklediğini, Bosna Hersek'e desteklerinin süreceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BULGARİSTAN BAŞBAKANI JELYAZKOV İLE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasında savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek için gayretlerin süreceğini ifade etti. Erdoğan, terörle mücadele alanında Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu, bunun için önümüzdeki süreçte Bulgaristan'dan adımlar beklendiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SİERRA LEONE CUMHURBAŞKANI BİO İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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