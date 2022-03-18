AP raporunda Türkiye tavsiyesi: Anlaşmayı güncelleyin

AA 18 Mart 2022 Cuma 11:41 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 11:41

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP) düzenlenen Türkiye-AB KPK Toplantısı'nın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Komisyonun 3 yıl aradan sonra yeniden toplanmasının önemine ilişkin Karayel, Türkiye-AB ilişkilerinde parlamentolar arasındaki ilişkilerin son derece önemli olduğunu, toplantıda katılım müzakerelerindeki durum, bölgesel gelişmeler, demokrasi, ticaret, Yeşil Mutabakat gibi konuların tartışıldığını aktardı.

AP'nin yakında yayınlaması beklenen Türkiye raporuyla ilgili raportör ile görüştüklerini belirten Karayel, "Bu raporda Gümrük Birliği'nin güncellenmesini tavsiye edecekler. Tabii belli şartlara bağlı olarak demokrasiye, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi şartlardaki ilerlemelere bağlı olarak tavsiye edecekler ama bunun ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye-AB ilişkilerindeki çok küçük olumlu adımların, olumlu sinyallerin bile iki taraf açısından çok ciddi gelişmelere gebe olduğunu biliyoruz." dedi.

Karayel, Türkiye olarak bu süreçte önemli adımların atıldığını, atılmak istendiğini, bundan sonra da devam edeceğini ifade ettiklerini, TBMM'deki bütün partilerin üyelerinin AB üyeliğinin Türkiye için stratejik hedef olduğunu muhataplarına ilettiğini kaydetti.

"Buradaki bu birlik de Avrupa Parlamentosundan karşılığını bulacaktır diye düşünüyorum." ifadesini kullanan Karayel şöyle devam etti:

"Bunu, Türkiye raporunda da pozitif bir ifadeyle görmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de Avrupa kurumlarıyla ilişkilerde de görmek istiyoruz. Yüksek düzeyli ilişkiler konusunda da burada taleplerimizi dile getirdik. Zannediyorum önümüzdeki süreçte de bu konularda da adımlar atılacak."

Karayel, son dönemde ortaya çıkan ve küresel etkisi olan bölgesel gelişmelerin ilişkilerde etkili olabileceği değerlendirmesinde bulunarak şunları dile getirdi:

"Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılar, önümüzdeki süreçte gaz ve enerji konusunda yaşanması muhtemel kısıtlamalar, bölgesel güvenlik sıkıntıları ve diğer birçok husus, burada Türkiye'nin önemini benim gördüğüm kadarıyla ortaya koymuş. Avrupa Parlamentosu da bunun dışında değil. Ne kadar burası partilerden oluşan siyasi bir yer olsa da Avrupa Parlamentosu sürecin ciddiyetinin farkında, Türkiye ile yakın ilişkilerin ne kadar önemli olduğunun farkında. NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği, Avrupa'nın geleceği anlamında ne kadar önemli olduğunun oldukça farkında. Türkiye'nin, Rusya, Ukrayna arasındaki barışla ilgili ortaya koyduğu adımlar, inisiyatif de burada çok ciddi karşılık görmüş durumda. Bölgesinde ve dünyada önemli bir aktör olan Türkiye, AB ile de ilişkilerini inşallah önümüzdeki süreçte geliştirecektir."

- TBMM ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BEYAZIT

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt da konuk konuşmacı olarak katıldığı Türkiye-AB KPK Toplantısı'nda, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokratikleşme konularında çok iyi bir noktaya geldiğini anlattığını söyledi.

Beyazıt, "Göçlerin, terörün, istilalarına konuşulduğu bir dünya içerisinde Türkiye'de biz hem bunlarla mücadele yaparken hem de hukukla ilgili yargı reformu çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı, yine insan haklarıyla ilgili strateji belgelerini gündeme bir bir geçirmeye devam ediyoruz." dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı olarak KPK toplantısında hem Avrupa'daki hem de Türkiye'deki demokrasi üzerine sunum yaptığını, sunumda evrensel hukuk, hukukun üstünlüğü, eşitlik ve adalet, demokrasi konularında AB'nin çifte standartlarını dile getirdiğini aktaran Beyazıt şöyle devam etti:

"Özellikle Avrupa'nın bazı değerlerde gerçekten samimiyse Türkiye'nin o noktada yapmış olduğu çalışmalarında önüne geçme, ona engel olma noktasına değil, destek olması noktasındaki uyarılarımızı tekrar ettim. Bir konunun da altını çizdim. Hep belli, bireysel örnekler vererek, bazı küçük ufak tefek hadiseleri değerlendirerek Türkiye'yi insanların vicdanında karalamaya dönük çabaları da değerlendirerek bunlarla ilgili gereken cevapları verdik. Bizim Cumhurbaşkanımız belediye başkanıyken okuduğu bir şiir yüzünden hapse gönderilirken sesini çıkarmayan Avrupa'ya, yine 28 Şubat sürecinde bir başbakanın bir hükümetin devrilmesi noktasında sesini çıkarmayan Avrupa'ya, yine 15 Temmuz darbe girişimlerindeki birtakım ikircikli tavırlarına, PKK, FETÖ noktasındaki destekleme üzerine kendilerine değerlendirmeler yapmak suretiyle bunlarla ilgili gereken açıklamalar yapıldı."

Beyazıt, sadece Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi bireysel hareketler üzerinden Türkiye'yi değerlendirmenin doğru olmadığını ifade ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye şu anda demokrasi ile hukukun üstünlüğü ile adalete bakış açısıyla ifade edilen şekillerin çok ötesinde bir uluslararası norm içerisindedir. Yine bazı milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili yalan yanlış bilgiler içerisinde olduğunu gördüm. Oysa bu dönemde Meclis'te sadece iki tane milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır ve bazı milletvekillerinin daha önce işlemiş olduğu suçlardan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesi Meclis'te okunulmuştur. Bu noktadan da özellikle Avrupa'nın ikircikli tavrının yanlış olduğunu, bu konuda samimilerse bizim Gümrük Birliği ile ilgili, özellikle serbest vize ile ilgili ve artık aday ülke olmaktan çıkıp AB'nin bir ülkesi olarak değerlendirme yapmaları noktası kendilerine çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bu konuda da gerçekten olumlu tepkiler aldık."