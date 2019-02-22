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AP’den küstah çağrı

CHP’li Başarır’ın Doğu Akdeniz’de yapılan sondajı ‘havaya para saçmak’ olarak nitelemesine AP, bir adım daha öteye giderek sahip çıktı: Türkiye Kıbrıs’ın doğal kaynak arama ve egemenlik haklarına saygı duymalı.

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Dünyanın öteki ucundan bile Doğu Akdeniz’e hidrokarbon aramaya gelen ve içlerinde ABD, Fransa, İngiltere, Rusya’nın da olduğu birçok ülke bu pastadan pay almak için yarışa girdi. Türkiye de kendi Münhasır Ekonomik Bölge’sini (MEB) oluşturarak hidrokarbon bulmak için sondaj çalışmalarına başladı. Ancak Türkiye’nin bağımsız hareket ederek Doğu Akdeniz’de kendi çıkarları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) menfaatlerini gözetmesi CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın dışında Avrupa’yı da tedirgin etti. 

AVRUPA HUZURSUZ 

Birçok ülkenin savaş gemisi gönderdiği, askeri üs kurmaya çalıştığı bölgede kıyıdaş ülkeler tarafından yok sayılmaya çalışılan Türkiye’nin haklarına sahip çıkmasına Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Mısır’ın oluşturduğu Türk karşıtı şer cephesine Avrupa Parlamentosu (AP) da eklendi. Türkiye’nin dünyada sondaj yapabilen bir kaç ülkeden biri haline gelmesini AP’yi de huzursuz etti. 

GAZI RUMLAR ARASIN 

Avrua Birliği’nde Türkiye aleyhinde çalışmalara önderlik eden Kati Piri, yine Türk düşmanlığını gösterdi. AP Türkiye Raportörü Piri, bu sefer de Avrupa parlamenterlerine, Türkiye’nin AB müzakerelerinin resmen askıya alınması için çağrıda bulundu. Karar tasarısı, parlamentonun Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Önergelerde üç detay dikkat çekti. Bunlardan ilki Suriye meselesi oldu. Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya yaptığı operasyonlardan rahatsızlık duyulduğuna yer verildi. İkinci olarak terör suçlarından tutuklanan milletvekilleriyle ilgili bir önerge de komisyon raporuna girdi. Üçüncü madde ise CHP’li vekilin ‘israf’ sözleri AP’de de başka bir Türkiye karşıtlığıyla yer buldu. Raporda, Türkiye’ye Rum Kesimi’nin “doğal kaynak arama ve işletme de dahil olmak üzere egemenlik haklarına saygı duyması” çağrısında bulunuldu.

CHP’li Başarır’ın sözlerini Star manşetine taşımıştı.

Macar siyasetçiden ´Neden Türkiye´yi seviyorum´ klibi

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