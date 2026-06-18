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Politika

Aralarında Özel, Çömez ve çok sayıda vekil var! Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

TBMM Başkanlığına, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 18:31 - Güncelleme:
Aralarında Özel, Çömez ve çok sayıda vekil var! Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
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Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dosyaları sevk edildi.

Özel ve Sarıgül'e ait 2'şer dosya bulunuyor.

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