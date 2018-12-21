Arap aşiretler SDG'den ayrılıyor
SDG şemsiyesi altında YGP ile beraber Kürt ve Araplara zulmedip, toprak işgali yapan Arap aşiretlerini şimdi korku sardı. ABD’nin çekilme kararının ardından ÖSO’ya bağlanmak isteyen 9 aşiret temsilcisi YPG’den ayrılacaklarını bildirdi.
- KEMAL GÜMÜŞ
Terör örgütü PYD/YPG’yi maskelemek için Amerika’nın kurdurduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ABD’nin askerlerini çekeceğini açıklamasıyla dağılma sürecine girdi. YPG’nin kontrol ettiği SDG, ABD’ye tepki gösterirken, örgütün içinde yer alan dokuz Arap aşireti ise namlularını terör örgütüne çevirmeye hazırlanıyor. YPG’nin, SDG adını kullanarak savaşçı topladığı Arap aşiretleri, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile irtibata geçerek Türkiye’nin yanında yer almak istediklerini belirttiler.
ÇÖZÜLME BAŞLADI
Bazı aşiretlerin ise YPG’nin tamamen çekilmesini ve rejim askerinin gelmesini istiyor. SDG bünyesinde bulunan Arap aşiretleri bu şekilde tartışırken örgüt içindeki çözülme de hız kazandı. Muhalif aşiretler ise bu teklife sıcak bakmayarak, ‘YPG nasıl Kürtlere zulmettiyse onlarla beraber hareket eden Arap Aşiretleri de Arap ve Kürt halkına aynı zulmü yaptı’ diyerek temkinli yaklaşıyor.
SİLAH BIRAKIP KAÇIYOR
Fırat Nehri’nin doğusunda etkin olarak varlığını sürdüren Arap aşiretleri YPG içinde bulunan mensuplarına ‘ayrılmak için hazır olun’ talimatı verirken son iki gün içinde onlarca örgüt mensubunun da silahını bırakarak kaçtığı öğrenildi. YPG’den ayrılan bazı teröristlerin ise şehir içinde saklandıkları ve Türkiye’ye karşı savaşmaktan kaçtığı öğrenildi. Terör örgütü, çözülmeyi önlemek için kaçanları ailelerinin cezalandırmakla tehdit ediyor. Önceki gün de Tel Abyad’tan kaçarak Akçakale üzerinden Türkiye’ye geçmeye çalışan bir terörist yakalanmıştı.
SDG YOK OLACAK
Kobanili Ruslan Mustafa SDG’nin çok kısa zamanda dağılacağını belirterek, “SDG içinde olan diğer gruplar Amerika’nın sonuna kadar onları korumayacağın anladı. PYD/YPG’nin nasıl kanlı bir örgüt olduğunu çok iyi biliyorlar. Ancak Amerika’nın baskısıyla YPG’nin zorbalığına boyun eğmişlerdi. YPG her tarafı bombalarla donatıyor. Camiler okullar kamu binaları parklar dâhil. Araplar da Kürtler de bundan rahatsız. Afrin’de de 10 bin bomba döşemişlerdi. O bombalar halkın evini yıktı yuvaların darmadağın etti” ifadelerini kullandı.
GEMİ SU ALIYOR
Denna aşireti temsilcisi Muhammed Temmo, “Artık Suriye’deki terör örgütleri için sona gelindi. Türkiye ve Suriye halkı bu zulmün son bulması için son darbeyi vurmaya hazırlanıyor. SDG bünyesinde YPG ile beraber hareket eden Arap aşiretleri geminin su almaya başladığını gördü. Ancak öyle kolay olmayacak çünkü onlarda YPG gibi teröristtirler ve binlerce insanın kanı onların da ellerinde” diye konuştu.
ÖSO’dan Fırat’ın doğusundaki köylere mesaj
TSK’nın Suriye’de ortak hareket ettiği ÖSO, terörist YPG kontrolünde bulunan Fırat’ın doğusundaki sınır köylerine bir mesaj yolladı. ÖSO tarafından yollanılan mesajda, PKK destekçilerine “ABD sizi yüz üstü bıraktı. Dostluğumuzu kazanmanız için son fırsat. Ya bizimle olacaksınız ya da PKK ile helak olacaksınız” ifadelerine yer verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusunda bulunan terör örgütlerini temizlemeye yönelik harekat planı için son hazırlıklar yapılıyor. Devamlı olarak bölgeye sevk edilen zırhlı birliklerin yanı sıra bölgede operasyon hazırlığı içinde bulunan ÖSO da Fırat’ın doğusunda bildiri dağıttı.
SURİYE'NİN YENİ MECLİSİ AZEZ'DE KURULDU
ABD’nin Suriye’den çekilme kararı almasının ardından, terör örgütü YPG/PKK’nın topraklarını işgal ettiği Kürt ve Arap aşiretleri de harekete geçti. Tüm Suriye’yi temsil eden 150 Aşiret reisi ile 400 temsilci heyeti Suriye’nin Azez kentinde toplanarak bir meclis kurdu. Meclis Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK’dan arındırılmasının ardından burada oluşacak boşluğu ve askeri siyasi tedbirleri görüştü. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun (SMDK) da desteklediği Meclis’in açılışında Star’ın sorularını cevaplayan Azad Osman toplantıda tüm Suriye renklerinin temsil edildiğini söyledi. Osman, Suriye için Türkiye’nin de katkısıyla yeni bir sürecin başladığını belirterek “Suriye’nin yüzde 65-70’ini temsil ediyoruz. Artık savaşta ölümden bitap düşen halkımızın ayağa kalkıp kaderini tayin etmesinin zamanı geldi” dedi.
Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, ülkedeki bütün terörist unsurlarla mücadelede uzlaşıldığı belirtildi. Suriye’nin demografik yapısının değiştirilmesi girişimlerinin reddedildiği bildiride “Toplantıya katılanlar Suriye’nin bölünmesini içerecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceklerdir” ifadeleri yer aldı. Aşiretler, Türk yönetimine ve ÖSO’ya, Fırat’ın doğusuna askeri operasyona hızlı bir şekilde başlamaları çağrısında bulundu.
Suriyeliler Mehmetçik’i istiyor
Terör örfütü PYD/PKK’nın evlerinden sürdüğü Suriyeliler, Tüçrkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyona destek verdi. Şanlıurfa/Akçakale’de bir grup Suriyeli, Türk bayraklarıyla yürüyerek sınır hattına yürüdü. Grup adına açıklama yapan Abul Ravvas İsa, “Biz Türk ordusundan, Irak sınırına kadar PYD/PKK terör örgütünü çıkarmasını ve topraklarımızı özgürleştirmesini istiyoruz” dedi. Bab’a bağlı Bizea beldesi ile Afrin ilçesinin Şeyh Hadid beldesinde operasyona destek gösterileri yapıldı.
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