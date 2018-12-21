Arap aşiretler SDG'den ayrılıyor

Terör örgütü PYD/YPG’yi maskelemek için Amerika’nın kurdurduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ABD’nin askerlerini çekeceğini açıklamasıyla dağılma sürecine girdi. YPG’nin kontrol ettiği SDG, ABD’ye tepki gösterirken, örgütün içinde yer alan dokuz Arap aşireti ise namlularını terör örgütüne çevirmeye hazırlanıyor. YPG’nin, SDG adını kullanarak savaşçı topladığı Arap aşiretleri, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile irtibata geçerek Türkiye’nin yanında yer almak istediklerini belirttiler.

ÇÖZÜLME BAŞLADI

Bazı aşiretlerin ise YPG’nin tamamen çekilmesini ve rejim askerinin gelmesini istiyor. SDG bünyesinde bulunan Arap aşiretleri bu şekilde tartışırken örgüt içindeki çözülme de hız kazandı. Muhalif aşiretler ise bu teklife sıcak bakmayarak, ‘YPG nasıl Kürtlere zulmettiyse onlarla beraber hareket eden Arap Aşiretleri de Arap ve Kürt halkına aynı zulmü yaptı’ diyerek temkinli yaklaşıyor.

SİLAH BIRAKIP KAÇIYOR

Fırat Nehri’nin doğusunda etkin olarak varlığını sürdüren Arap aşiretleri YPG içinde bulunan mensuplarına ‘ayrılmak için hazır olun’ talimatı verirken son iki gün içinde onlarca örgüt mensubunun da silahını bırakarak kaçtığı öğrenildi. YPG’den ayrılan bazı teröristlerin ise şehir içinde saklandıkları ve Türkiye’ye karşı savaşmaktan kaçtığı öğrenildi. Terör örgütü, çözülmeyi önlemek için kaçanları ailelerinin cezalandırmakla tehdit ediyor. Önceki gün de Tel Abyad’tan kaçarak Akçakale üzerinden Türkiye’ye geçmeye çalışan bir terörist yakalanmıştı.

SDG YOK OLACAK

Kobanili Ruslan Mustafa SDG’nin çok kısa zamanda dağılacağını belirterek, “SDG içinde olan diğer gruplar Amerika’nın sonuna kadar onları korumayacağın anladı. PYD/YPG’nin nasıl kanlı bir örgüt olduğunu çok iyi biliyorlar. Ancak Amerika’nın baskısıyla YPG’nin zorbalığına boyun eğmişlerdi. YPG her tarafı bombalarla donatıyor. Camiler okullar kamu binaları parklar dâhil. Araplar da Kürtler de bundan rahatsız. Afrin’de de 10 bin bomba döşemişlerdi. O bombalar halkın evini yıktı yuvaların darmadağın etti” ifadelerini kullandı.

GEMİ SU ALIYOR

Denna aşireti temsilcisi Muhammed Temmo, “Artık Suriye’deki terör örgütleri için sona gelindi. Türkiye ve Suriye halkı bu zulmün son bulması için son darbeyi vurmaya hazırlanıyor. SDG bünyesinde YPG ile beraber hareket eden Arap aşiretleri geminin su almaya başladığını gördü. Ancak öyle kolay olmayacak çünkü onlarda YPG gibi teröristtirler ve binlerce insanın kanı onların da ellerinde” diye konuştu.