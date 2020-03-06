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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç açıklaması: Arifiye olayının perde arkasında bu şahıs var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi hakkında Meclis kürsüsünden küstah açıklamalarda bulunan CHP'li Özkoç'la ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dikkat edin bu şahıs her yönüyle her an her yerde maalesef birçok sakatlıklar yapıyor. Arifiye olayının perde arkasında da var. Kendisini şöhret yapabilmek veya bir karşılık bulabilmek için sırtına bir tişört giyiniyor. Yanına aldığı şöyle bir elli yüz kişiyle gidip devasa bir yatırımı karalamanın, lekelemenin neticesini toparlamak istiyor' dedi.

06 Mart 2020 Cuma 14:23 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 14:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta, aralarında star.com.tr yazarı Halime Kökce'nin de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özkoç'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"DAVALARI AÇTIK"

Dokunulmazlığının kaldırılmasına varıncaya kadar bu süreci takip edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP’deki ruh halini benim anlatmam doğru olur mu? Bunlar adeta deli dumrul misali felaket yaşıyorlar. Ve şu an itibarıyla, bu sabah gerek avukatım olsun gerek yargı olsun bu şahıs ile ilgili bu davaları açtılar. Yani dokunulmazlığının kaldırılmasına varıncaya kadar bu süreci takip edecekler. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanıyım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına kalkıp da bu tür edepten, ahlaktan yoksun, böyle akla hayale gelmeyecek hakaretleri yapmaya ne yasalarımız ne örfümüz ne adetimiz müsaade eder. 

"ARİFİYE OLAYININ PERDE ARKASINDA ÖZKOÇ VAR"

Özkoç'un Arifiye olayının perde arkasında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabi dün TBMM bugüne kadar yaşamadığı bir tabloyu yaşadı. Ülkemizde parlamentonun böyle tabloyu yaşamasını hiç istemezdik. Ama bu tabloyu yaşayan ve yaşatanlara önce o partinin başındaki şahsın gereken bedeli ödetmesi lazım. Onu da geçiyorum, dikkat edin bu şahıs her yönüyle her an her yerde maalesef birçok sakatlıklar yapıyor. Arifiye olayının perde arkasında da var. Kendisini şöhret yapabilmek veya bir karşılık bulabilmek için sırtına bir tişört giyiniyor. Yanına aldığı şöyle bir elli yüz kişiyle gidip devasa bir yatırımı karalamanın, lekelemenin neticesini toparlamak istiyor. Tabi bu CHP’nin sorunudur ve milletimiz de bunlara vakti saati geldiğinde gereğini yapacaktır. Biz de yargıda konuyla ilgili gereğini yapacağız ve yapıyoruz." dedi.

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