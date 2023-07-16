Arjantin basınında ''15 Temmuz'' yorumu: Nadir görülen bir demokrasi direnişi

Büyükelçilik binasında organize edilen 15 Temmuz etkinliğine Türk kurum temsilcilerinin yanı sıra yabancı basın ve konuklar katıldı.

Etkinliğe katılan Arjantin'in önde gelen basın kuruluşlarından "Tiempo Argentino", "Diaro Popular" ve "Ambito International", gazetelerinde 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin detaylarına yer verdi.

Tiempo Argentino gazetesi, "Türkiye 2016'daki kanlı darbe girişimini anıyor" başlıklı haberinde, silahlı kuvvetlerin bir kısmının darbe girişimine karıştığını, halkın toplu halde sokaklara dökülerek darbeye engel olduğunu ve demokrasiye sahip çıktığını yazdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı darbecilerin Ankara'da, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere bombalı saldırılar gerçekleştirdiği vurgulanan haberde, halkın yoğun direnişi ve Türk halkının hükümetiyle dayanışması sayesinde darbenin hızlı şekilde son bulduğu aktarıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Ağustos 2016'daki Yenikapı mitinginde söylediği bazı sözlerin altı çizilirken, alanda toplanan kalabalık "etkileyici" olarak nitelendirildi.

Haberde, Türkiye'de 1960, 1971 ve 1980'deki askeri darbelere de kısaca değinildi.

Ambito International'ın internet sitesindeki haberde ise "Türkiye Demokrasi ve Birlik Günü'nü kutluyor" başlığıyla Türkiye'nin 7 yıl önce 15 Temmuz 2016'da bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan FETÖ yapılanmasına işaret edilen haberde, 15 Temmuz akşamı darbecilerin TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombaladığını, Ulusal Radyo ve Televizyon Kurumu dahil çok sayıda kamu kuruluşunu ele geçirmeye çalıştığı kaydedildi.

Haberde, Türk halkının başta Ankara ve İstanbul olmak üzere darbecilere direnmek için meydanlara koştuğu, savaş uçakları ve tank tehdidine rağmen demokrasiye canı pahasına sahip çıktığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından binlerce kişinin sokaklara çıktığı aktarılan haberde, halkın tankların önüne çıktığının ve nadir görülen bir demokrasi direnişi yaşandığının altı çizildi.

- "TÜRK MİLLETİNİN AZMİ VE BÜYÜKLÜĞÜ SAYESİNDE"



Haberde, darbe girişiminin başarıyla engellendiği, 251 kişinin şehit olduğu, yüzlercesinin de gazi olduğu vurgulanarak, "Türk milletinin azmi ve büyüklüğü sayesinde darbe girişimi engellendi. 15 Temmuz daha sonra Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi." ifadesine yer verildi.

- "DARBECİLER BAŞARILI OLSAYDI BUGÜN BURADA OLAMAZDIM"



Sitede, Büyükelçi Budak ile yapılan röportaja da yer verildi ve ana sayfada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın fotoğrafı paylaşıldı.

Buna göre, etkinliğe katılım nedeniyle Arjantin'e teşekkür eden Budak, "15 Temmuz gecesi FETÖ, ülkem halkına ve hükümetine karşı kanlı bir darbe girişiminde bulunmuştur. Amaçları, elebaşlarına sadık köktenci bir rejim kurmaktı. Yolları ve köprüleri kapattılar. Türk halkı tanklara karşı durdu. O gece Türk demokrasisi için bir sınavdı. Ve üstesinden geldik. Cumhuriyet tarihinin en kötü terör eylemine birlikte karşı koyan her kökenden ve siyasi görüşten insanlarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Budak, son 7 yıldır önceliklerinden birinin yurt içinde ve yurt dışında FETÖ ile mücadele etmek olduğunun altını çizerek, "Bu bağlamda, hükümetin ve Arjantin halkının güvenini görmekten memnuniyet duyuyoruz. 15 Temmuz demokrasi adına bir zaferdir. Çünkü darbeciler başarılı olsaydı şimdiki Türkiye çok farklı olacaktı. Demokrasi olamazdı. Temel hak ve özgürlükler süresiz olarak askıya alınacaktı. Ulus, aşırılık yanlısı bir hükümetin eline düşecekti. Darbeciler başarılı olsaydı bugün burada olamazdım." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetin 100. yılına vurgu yapan Budak, şunları kaydetti:

"Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlarken barış, istikrar, kalkınma, bağımsızlık ve birlik vizyonuna devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı bir atılım dönemi olacaktır. Bu nedenle 15 Temmuz'da halkımızın güçlü iradesi, azmi ve vatanseverliği ilelebet damgasını vuracaktır. Türk ve Arjantin halkı, demokrasinin yeşerdiği bir geleceği inşa etmek için geçmişten güç alarak ve demokratik kurumlarını muhafaza ederek ortak kararlılığı paylaşıyor."

Diaro Popular gazetesi de hükümete yönelik darbe girişiminin 7. yılı şeklinde başlık atarak Büyükelçi Budak ile yapılan röportajın sözlerine yer verdi.