Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ile ilgili açıklamaları Yunanistan'da gündem oldu.

Başkent Tiran'da düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Rama, geleneksel iftarların kendisine her zaman mutluluk verdiğini söyledi.

Ramazan ayının insanlığın iyiliğine, iyiliğin zaferine ve hayatın olumlu akışına olan inancı güçlendirdiğini belirten Rama, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Rama, Avrupa'nın çok sayıda Müslüman vatandaşa ihtiyacı olduğunu söyledi.

"AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

Avrupa'nın uluslararası alanda toparlanmak, jeopolitik güvenliğini güçlendirmek ve zayıflayan stratejik profilini korumak için beş bilgelik sütununa ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Rama, "Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var" dedi.