Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiye olağanüstü bir gelişim gösterdi

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın açıklamaları şöyle:

Bugün büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yüksek Düzeyli Konsey'in ikinci toplantısını gerçekleştirdik. Bu işbirliğimizi güçlendirmek adına, değerlendirmelere yönelik somut adımlarla varılan mutabakatlarımıza somut adımları atmak üzere burada bulunduk. Ne zaman biz bir araya gelirsek kendisi tekrar vurgulamaktadır ki mutabakatımız, özellikle de ticari anlamda tam olarak potansiyelimizi, her iki ülkenin potansiyelini tam olarak ifade edemediğini söylemek istiyorum. 2 milyon euro hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunu da aşmayı diliyoruz. Bu yılın ilk 8 ayında yüzde 85 oranında artış gösterdi Türk vatandaşlarının Arnavutluk'u ziyareti. Daha fazla yatırım için bir mutabakata vardık. Türkiye olağanüstü bir gelişim göstermiştir. Bizim için büyük bir önem arz etmektedir. Diğer taraftan birçok işbirlikleri imzalamış olduk. Dört gözle beklediğimiz bir anlaşma vardı ki, İTÜ'nün Tiran'da bir program açması konusu büyük önem arz etmektedir.