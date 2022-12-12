Asgari ücret ve EYT masada! Ankara'da kritik zirve

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeler, toplantının öncelikli gündemi olacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, EYT, memur ve emekliye yönelik çalışmalardaki son durum ele alınacak. Terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar da gündemde.

Milyonları ilgilendiren soruların cevabı için gözler, bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının ana gündemi ekonomi. Kabine, çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeleri görüşecek.

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işliyor.

En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek.

Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem başlığı.

Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek.