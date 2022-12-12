İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2022 Pazartesi / 19 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6576
  • EURO
    19,6324
  • ALTIN
    1071.77
  • BIST100
    5005.3
Politika

Asgari ücret ve EYT masada! Ankara'da kritik zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine üyeleri bugün Beştepe'deki kritik toplantıda bir araya gelecek. Önemli konuların masaya yatırılacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında en önemli gündem başlıkları EYT ve asgari ücret olacak.

12 Aralık 2022 Pazartesi 06:59 - Güncelleme:
Asgari ücret ve EYT masada! Ankara'da kritik zirve
ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeler, toplantının öncelikli gündemi olacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, EYT, memur ve emekliye yönelik çalışmalardaki son durum ele alınacak. Terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar da gündemde.

Milyonları ilgilendiren soruların cevabı için gözler, bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının ana gündemi ekonomi. Kabine, çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeleri görüşecek.

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işliyor.

En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek.

Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem başlığı.

Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.