 'Aşımıza göz dikene haddini bildireceğiz'

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Muğla merkez ve Fethiye İlçesi’nde düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, AK Parti ile Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin adaylarına destek istedi. “Allah aşkına yıllar yılı bu Muğla’yı bu CHP zihniyeti yönetti mi? Ne yaptılar?” diye soran Erdoğan, “Ne olur artık benim milletim bu CHP zihniyetine dersini şu sandıkta versin” dedi. Erdoğan, CHP’li belediyelerce yıllardır altyapı çalışması yürütülmeyen Bodrum’un sık sık sel baskınlarına maruz kaldığını dile getirerek, Muğlalılara, “Gelin, bu dönemde Bodrum’u AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıralım” çağrısında bulundu. Bugün Türkiye’de iki ittifak olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “Bir tarafta Cumhur İttifakı var, diğer tarafta zillet, illet ittifakı var. Milletimiz işte bu ikisi arasında bir karar verecek. Asıl karar, bu ittifakların neyi temsil ettiklerine bakılarak verilecek. Zillet ittifakının partileri yaptıkları işten kendileri bile utandıkları için adaylarının arkasında aslanlar gibi duramıyorlar. Parti amblemlerini gizleyerek birlikteliklerini saklayabileceklerini sanıyorlar. Parti amblemlerini koymuyorlar. Bunlar herkesi kör, alemi sersem yerine koyuyor. Halbuki CHP, bunun yanında HDP ve diğerleri, sizin ittifakınız gün gibi ortada. Biz sizi sesinizden tanırız. HDP’nin nerelerde, kimi desteklediğini biz de biliyoruz, milletimiz de biliyor, kendileri de zaten açıkça söylüyorlar. Ne diyorlar, ‘AK Parti ve MHP’ye kaybettirecek yerlerde zillet ittifakını destekleyeceğiz.’ Biz Cumhur İttifakı’nı nerede nasıl kurduğumuzu her fırsatta anlatıyoruz.”

KORKAKSIN, ÜRKEKSİN SENDE O YÜREK YOK

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Marmaris’te olduğunu hatırlatarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cülerin koruması altında tankların arasından kaçtığını anımsattı, Erdoğan “Utanmadan diyor ki: ‘Benim haberim olsaydı ben de orada beklerdim’ Sende o yürek var mı? Yüz binler meydanda duruyor, ‘Haberim olsaydı, ben de orada olurdum’ diyor. Olmazsın, sen ürkeksin, sen korkaksın” ifadesini kullandı.

PKK’NIN TÜM ÜMİDİ ZİLLET İTTİFAKI’NDA

Erdoğan, şöyle dedi: “Peki onlar kendi ittifaklarını nasıl, niçin kurduklarını, hangi pazarlıklarla bir araya geldiklerini söyleyebiliyorlar mı? Söylemiyorlar. Kandil bu ittifakı destekliyor, teröristler destekliyor. Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın arkasında saf tutuyor. Buna rağmen zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda. Üstelik İzmir’den Beyoğlu’na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik. Zillet ittifakının adayları içinde 12 Eylül darbecilerinin celladı babasını yere göğe sığdıramayan da var, bölücü örgütün eylemlerine her türlü desteği verenler de var... Güvenlik güçlerimiz bölücü örgütün yöneticileri ve onlara destek verenlerin kendi aralarında konuşmalarından PKK’nın tüm ümidini 31 Mart’ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit ettiler.”

HAK ETTİKLERİ DERSİ VERECEĞİZ

Erdoğan, aynı şekilde Türkiye’nin başına çorap örmek için yıllardır uğraşıp da başarılı olamayan içerideki ve dışarıdaki tüm kesimlerin de son ümit olarak 31 Mart’a sarıldığının altını çizerek, “Daha istiklalimize ve istikbalimize kastedenlere hak ettikleri dersi vereceğiz. Ekonomimize saldırarak, aşımıza, ekmeğimizegöz dikenlere hadlerini bildireceğiz” dedi.

2050’YE KADAR YETECEK İÇME SUYU GETİRECEĞİZ

Erdoğan, 17 yıldır Türkiye’de sadece hizmet ettiklerini belirterek, “Biz eserlerimizle varız” ifadesini kullandı. Erdoğan, Muğla’ya bugüne kadar “20 katrilyon lira tutarında yatırım” yaptıklarını söyledi. Milas’taki hastaneyi bitirmek üzere olduklarını ifade eden Erdoğan, “Maalesef Büyükşehir Belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar ediyor. Eğer biraz daha böyle devam ederse dinlemeyiz, vurur geçeriz” dedi. Erdoğan, Muğla’da 6 baraj ve 2 gölet inşa ettiklerini, 6 baraj ve 8 göletin inşasının sürdüğünü belirterek, “İçme suyu yatırımları büyükşehir ve ilçe belediyelerinin işidir. Baktık bu CHP’li belediyelerden iş çıkmıyor, Muğla susuzluktan kavrulmaya doğru gidiyor, hemen meseleye el attık, Devlet Su İşlerini devreye soktuk. Şimdi buradan müjdesini veriyorum, Muğla’nın 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak Sandras İçme Suyu Projesine bu yıl başlıyoruz” diye konuştu.

BODRUM

BİZİMKİ VARLIK KUYRUĞU