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Politika

Aslı Baykal, CHP'yi topa tuttu: Hükümet soğukkanlılıkla Türkiye'ye sahip çıkıyor

Özgür Özel'in boykot kışkırtmasına tepki gösteren Aslı Baykal, 'Herkesin sabırla olayları izlemesini sağlayan hükümet soğukkanlılıkla Türkiye'ye sahip çıkıyor, ana muhalefetin ülkemizi yakma hevesi ile körüklediği ateşi söndürmeye çalışıyor' dedi.

HABER MERKEZİ2 Nisan 2025 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
Aslı Baykal, CHP'yi topa tuttu: Hükümet soğukkanlılıkla Türkiye'ye sahip çıkıyor
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CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar sonrası halkı sokağa çağıran ardından boykot kışkırtmasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.

Baykal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Herkes biliyor ki sokak ve boykot çağrılarına katılan kadar katılmayan, karşı boykot yapmak isteyen, biz de sokağa çıkalım diyenler var. Nihai hedefi bu şekilde insanları birbirine düşürmek olan olan ana muhalefet ülkemizi çıkmaza sürüklemek için siyaset yaparken; Herkesin sabırla olayları izlemesini sağlayan hükümet soğukkanlılıkla Türkiye'ye sahip çıkıyor, ana muhalefetin ülkemizi yakma hevesi ile körüklediği ateşi söndürmeye çalışıyor. Bir kez daha maskeler düştü ve millet sevdasına sahip olan gün gibi ortaya çıktı. Savaş yöntemlerinin değiştiği bu çağda, Elbirliği ile ülkemize yapılan bir saldırıyı daha atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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