Aslı Baykal: Gayrı milli ittifak Cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadan dağıldı gitti

Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 ay kala Türkiye siyasetinde önemli gelişmeler yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kıskaca alındıklarını vurgulayarak 6'lı Masa'dan kalktı.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu sık sık eleştiren Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 6'lı Masa'da yaşanan kriz sonrası açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Baykal, "Bu ileriyi görememe ve ilkesizliği biz biliyorduk, Türkiye'nin de vakitlice görmesi hayırlı oldu belki de. İktidara alternatif bir program oluşturamayan, iktidar yıprandığı için kendiliğinden iktidar olacaklarını düşünen tek ortak söylemi Erdoğan gitsin olan gayrı milli ittifak yumurta kapıya gelene dek milleti oyalayıp ortak Cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadan dağıldı gitti. CHP'nin 13 yılını harcayan kurnazlık siyaseti ustaları Türkiye'nin de aylarını yıllarını heba ediyorlar" ifadelerini kullandı.