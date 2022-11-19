Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na olay gönderme!

CHP'den istifa eden ve son günlerde muhalefete yönelik yaptığı çıkışlar ile ses getiren Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na olay bir gönderme geldi.

Aslı Baykal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil. Özgürlükçü olmak için gayrı milli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur" ifadelerini kullandı.