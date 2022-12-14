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Politika

Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Bu ciddiyetsiz genel başkan yüzünden...

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili söylediği “Ciddiye almıyoruz” sözlerine “Kılıçdaroğlu'nun beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim ki ondan ciddiyet bekleyeyim… Benim muhatabım değildir. Muhatabım partisi ve ülkesi, bu ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden tehlikeye atılan CHP seçmenidir” cevabını verdi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 13:10 - Güncelleme:
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Bu ciddiyetsiz genel başkan yüzünden...
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CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın geçtiğimiz günlerde "Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya" şeklindeki açıklamasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Tek sözcük, ciddiye almıyoruz" cevabı gelmişti.

Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na cevap gecikmedi.

Aslı Baykal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"MUHATABIM TEHLİKEYE ATILAN CHP SEÇMENİDİR"

"Kılıçdaroğlu'nun beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim ki ondan ciddiyet bekleyeyim... Benim muhatabım değildir. Muhatabım partisi ve ülkesi, bu ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden tehlikeye atılan CHP seçmenidir" dedi.

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