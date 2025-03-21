Aslı Baykal'dan Özel'e: Korkunun ecele faydası yok

CHP lideri Özel, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar sonrası halkı sokağa çağırarak, büyük bir skandala imza atmıştı. Özel bugün yaptığı açıklamada ise olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı.

Yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ise Özel'e tepki göstererek, "Önce "sokaklardayız" dediler, gençleri meydanlara attılar, şimdi de kendilerini kurtarmak için, "tıpış tıpış" salona koşmaya karar vermişler. Tüm ülkede üyeler yazıldı, insanlar yola çıkarıldı şimdi bunların hepsi unutulmuş... Şahsi ikbal kaygıları her şeyin önüne geçmiş" dedi.

"Gençleri meydanlara, sokaklara çağırıp orada polisle karşı karşıya bırakmanın sorumluluğu ağır, korkup yan çizseler de vebali üzerlerinde" diyen Baykal ayrıca, "Korkularının, sorumluluklarının önüne geçtiği anlaşılıyor. Büyük Atatürk'ün dediği gibi cümlesini "heyecan ve helecan" kaplamış. Ancak korkunun ecele faydası yok. Kurultay, ülke sorunlarını, parti meselelerini tartışma, hesap verme, çözüme kavuşturma organıdır. Sizin ayyuka çıkmış şaibeler karşısında dibe vurmuş güveninizi tamir etmek için baskın kurultaya değil istifa denilen onurlu müesseseye başvurmanız icap eder" ifadelerini kullandı.