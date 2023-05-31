Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy olarak tarihi bir zafere imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sürecinde muhalefete yönelik eleştirileriyle gündeme gelen CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile yandaş gazeteci Uğur Dündar arasında sosyal medya üzerinden tartışma çıktı.

"KILIÇDAROĞLU CHP'Yİ 'YEMEYE DEVAM ETME' KARARI ALDI"

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda yaşadığı hezimetin ardından gelen istifa çağrılarına kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Aslı Baykal, "Diktatör Kılıçdaroğlu CHP'yi yemeye devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır!" ifadelerini kullandı.

Aslı Baykal'ın tweetini alıntılayan Uğur Dündar ise yaptığı paylaşımda, "Sn. Aslı Baykal, siz bırakın ahkâm kesmeyi de, CHP'nin parasıyla kurulan televizyonu kaça sattınız, onu açıklayın! Ayrıca Türkçe'de 'yemeye' değil, 'yemeye' yazılır. Siz TV'nin parasını 'yemeye' bakın, CHP'nin geleceğini belirlemeyi CHP'lilere bırakın!!!" dedi.

"BAŞARISIZ MUHALEFETİN TETİKÇİSİ..."

Kılıçdaroğlu'nu savunan Uğur Dündar'a tepki gösteren Aslı Baykal, şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV'nin genel yayın yönetmeni olmaya çalışırken Değerli Aslı Hanımefendi diye mesaj atanlar hala kuyruk acısını çıkarmaya çalışıyor. Sen kendi kendine en dürüst gazeteci ödülü vermeye devam et. Başarısız muhalefetin tetikçiliğini yapanlar yüzünden iktidar 25. yılına giriyor.

"YILMAZ ÖZDİL VE PEK ÇOK GAZETECİ İŞTEN ÇIKARILIRKEN SUSTUN"

Derdin hiç bir zaman gerçekler değil kanala ben gelince uğradığın kayıpların acısını çıkarmak. Önce kanaldan işçi çıkardılar hakkımı helal etmiyorum dedin, ama Yılmaz Özdil ve pek çok gazeteci işten çıkarılırken sustun.

4 ay önce bu kanal birisinin diyerek mektuplarını koydun, şimdi partinin diyorsun. Soğuk su iç iyi gelir, yoga da öneririm"